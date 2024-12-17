Apple首款摺疊式iPad｜隨越來越多品牌推出螢幕摺疊產品，Apple 什麼時候會推出，一向成為果迷的熱門話題。根據知名科技記者 Mark Gurman 的爆料，Apple 正計畫於 2028 年推出首款摺疊式iPad，而且極有可能是一款尺寸極巨的 iPad，當完全展開時，其螢幕尺寸將達到約 20 寸，相當於將兩部 iPad Pro 拼接在一起。



解決「摺痕」難題

目前市場上已有不少品牌推出摺疊式手機和平板，然而「摺痕」問題一直是摺疊螢幕技術的一大挑戰。儘管 Samsung 等品牌已經在降低螢幕摺痕的可見度上取得一定進展，但至今仍無法完全消除。Apple 對此顯然有著更高的追求。根據報導，Apple設計團隊已經開發出摺痕幾乎不可見的螢幕原型，但要完全消除摺痕，就目前的技術來說仍需進一步突破。

此外，這款摺疊式 iPad 的螢幕據稱是一塊「單一且連續的玻璃面板」，展開後如同一塊完整無縫的大螢幕。這樣的設計不僅提升了視覺上的整體性，還使摺疊裝置擁有更高的質感和實用性。

更大的螢幕 價錢可想而知

目前市場上的摺疊式設備大多是手機為主，螢幕尺寸主要集中在7到8寸之間，目的是為了將手機的攜帶便利性與平板的多工處理功能結合。Apple 似乎選擇了一條不同的道路：專注於打造一款螢幕尺寸更大的裝置，並且鎖定更高階的使用場景。根據爆料，Apple 的摺疊式 iPad 將以「可放在書包攜帶」為主要目的，而非取代口袋中的手機。

20寸的螢幕將大幅拓展iPad的應用範疇，例如設計師、工程師和內容創作者可以在更大、更高解析度的螢幕上完成複雜的工作，而無需依賴傳統的Notebook。這也暗示著Apple可能會進一步強化 iPad 的多工處理能力，將其推向與 MacBook 相媲美的工作效能層級。