iOS 18.2 Siri開ChatGPT教學　一指令用中文問答　隨時操作AI功能

iOS 18.2 實現 Siri 與 OpenAI 的 ChatGPT 深度整合，但很多用家表示更新了 iOS 18.2 後，仍然沒法使用 ChatGPT 。以下教大家如果啟用 Siri 中操作 ChatGPT，並分享用中文對答的方法。



目前 iOS 18.2 的 ChatGPT 整合功能僅支援「英文版」Siri，這意味著用戶需先將系統語言和 Siri 語言都更改為「English (United States)」才能完整啟用此功能。進入「設定」>「一般」>「語言與地區」，將語言設定更改為「English（英文）」＞將地區設定為「United States（美國）」。

設定Siri語言：要讓Apple Intelligence正常運作，Siri的語言也必須相應調整為美式英語。



進入「設定」>「Siri 與搜尋」。將Siri語言設為「English（United States）」。



啟用 ChatGPT

在「設定」>「Apple Intelligence & Siri」中，找到「ChatGPT」設定選項，點擊啟用。接著，系統會跳出功能介紹與隱私聲明，閱讀後點擊「啟用 ChatGPT (Enable ChatGPT)」，即可完成設定。

為了提升使用效率，建議在 ChatGPT 設定中將「Confirm ChatGPT Requests」關閉。這項設定會避免 Siri 每次將問題傳送到 ChatGPT 時都跳出確認提示，讓互動過程更加流暢。

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登入 OpenAI 帳號

若已擁有 ChatGPT 帳號，可在同一設定頁面中登入，這樣一來，ChatGPT 可以記錄您的問題與回應，並解鎖更多進階功能。即便沒有登入帳號，用家依然可以免費使用 ChatGPT 的基本版，但會受到每日使用次數的限制。

Siri & ChatGPT 中文對答方法

雖然目前 Siri 的 ChatGPT 整合功能僅限於英文，但蘋果並未完全限制中文。只要在 Siri 啟動對話時，在問題前加上「Ask ChatGPT」作為關鍵指令。例如說出：「Ask ChatGPT 幫我創作一個睡前故事」，Siri 會立即將請求傳送至 ChatGPT，並以中文進行回應。

免費版與進階版 ChatGPT 功能的差異

值得注意的是，Siri 與 ChatGPT 的整合並不意味著免費使用進階版 ChatGPT Plus 功能。在未登入 OpenAI 帳號或使用免費帳號時，用戶每日的使用次數將受到限制，超過限制後僅能使用基本版功能，24 小時後才會自動恢復。而若登入 ChatGPT Plus 帳號，則可享有每日無限制的服務。