2024動漫炎上事件回顧｜我推結局被插爛尾、咒術五條悟腰斬再換腦｜來到2024年年終，一起來回顧今年動漫界發生的炎上事件，包括《我推的孩子》結局被狠插爛尾、《咒術迴戰》五條悟被「腰斬」再換腦，被狠批故事走向離譜等，即睇詳情。



1. 《我推的孩子》結局遭狠批：動畫黨快回頭

《我推的孩子》作為近年現象級動畫，不少人都對其劇情走向相當期待。然而近日漫畫迎來的大結局卻讓粉絲大跌眼鏡，甚至勸觀看動畫的粉絲快回頭，別再看下去。當中最令粉絲不滿的莫過於復仇線收得不好，強行洗白阿奎亞及露比的親生父親之餘，阿奎亞亦突然失去理智，送上自己的性命。加上其他角色的選擇違反一路以來鋪墊的心路歷程，所以讓不少粉絲感到不滿，勸退動畫黨。

《我推的孩子》結局遭狠批：動畫黨快回頭 (資料圖片)

2. 五條悟《咒術迴戰》中被腰斬再換腦

「2.5條悟」事件出現，已經讓大批粉絲感到不滿，狠批一個強勁的角色無鋪墊底下被斬開兩半，毫無鋪排、硬推高潮。而時隔9個月，五條悟終於復活，但復活方式同樣離奇。竟然是與另一個被腰斬的角色乙骨憂太合體，將自己的腦袋移植到五條悟的身體，角色的死法及復活方式都「離曬大譜」，讓不少粉絲都感到不滿。

五條悟《咒術迴戰》中被腰斬再換腦 (設計圖片)

3.《BLUELOCK》不動的運動番 猶如特效PowerPoint

作為運動番當然有不少人都會期待看到刺激的比賽畫面，但在第二季《BLUE LOCK》中，緊張刺激的比賽畫面竟然是用「靜止畫」去呈現，這個不會動的運動畫面無法體現其中的速度及節奏，就像加了特效的PowerPoint一樣，讓人相當出戲。

《BLUELOCK》不動的運動番 猶如特效PowerPoint (《BLUE LOCK》 劇照)

另一被人吐槽的問題場面，就是加插了約18秒全無意義的工人搬貨縮時畫面，完全是用來「zip時間」，還被笑像是物流公司廣告。

約18秒全無意義的工人搬貨縮時畫面，完全是用來zip時間，還被笑像是物流公司廣告。

4.《奧術》大陸版被刪減情色畫面 角色如自言自語

在因為中國大陸的電審規定，很多動畫或劇集都可能要修改才能播出，而近期大熱的《奧術》第二季中，菲艾和凱特琳的親熱鏡頭都被刪除。連普通談話互動亦被修改，對話和頭靠肩畫面都只剩下其中一人，像自言自語一樣，被網民嘲諷像思覺失調患者一樣。

《奧術》大陸版被刪減情色畫面 角色如自言自語(資料圖片)

5. 高達撞樣吳彥祖

不少高達迷都十分關注新款高達的外形設計，期待不同造型的高達誕生。但今年有個高達竟與吳彥祖撞樣，引來熱話。 最近釋出的2025年新動畫《Gundam GQuuuuuuX》，主角機的天線設計被嘲笑與吳彥祖在《新警察故事》中的面具造型十分相似，讓不少人都忍俊不禁，更有人將戲中台詞改版出來揶揄：「收手啦！Bandai！」，相當有趣。