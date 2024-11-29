免費體驗AI動畫合成　1分鐘讓靜態照片動起來：看起來還很自然

最近常看到一些老照片裡的人物動起來，其實這也是使用 AI 工具做的！透過「Live Portrait AI」可以將靜態照片轉換為具有逼真臉部表情、肢體動作的動畫影片，而且整個過程只要一分鐘左右就能完成，看起來還很自然，使用者需要做的就是準備好要製作影片的靜態相片和影片，神奇的工具會自動混合成新的影片。



Live Portrait AI 首頁有提供一些範例結果，看起來很不可思議！這項服務也不是完全免費，每次製作的影片會耗費扣除兩點積分（Credits），註冊後可以免費合成一次影片，沒積分就要付費購買，分為 100、300 和 600 點，價格從 $9.90 美元開始，購買越多單價越低。

透過「Live Portrait AI」可以將靜態照片轉換為具有逼真臉部表情、肢體動作的動畫影片，而且整個過程只要一分鐘左右就能完成。（Live Portrait AI）

但要注意的是積分會有使用時間限制，除此之外，生成的影片會具有高解析度、快速產生等特性，而且影片不會過期失效，免費生成的影片必須在一小時內下載，過期後就會自動被系統刪除。

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接下來就簡單示範一下 Live Portrait AI 操作方式，同時附上我使用這項服務製作的動畫影片。

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網站名稱：Live Portrait AI

網站鏈結：https://liveportrait.org/



使用教學

STEP 1

進入 Live Portrait AI 網站後可以從「Playground」找到免費測試功能，不過網站也有標註由於伺服器資源有限，僅限於測試目的，而且不保證穩定性，因此如果不想要太長時間的等待，建議直接註冊帳號吧！

點選網站右上角「Sign In」後使用 Google 帳戶或輸入 Email 登入，第一次使用會獲得 2 點積分。

登入控制台後會看到左右兩個欄位，左邊上傳要製作的靜態相片，右邊是要加入的影片動作，Live Portrait AI 有預先提供一些範例，影片的動作應該比較建議專注於「人臉表情」，背景都是單一顏色，對於 AI 辨識來說可能會更精確。

免費體驗AI動畫合成（免費資源網路社群提供）

STEP 2

將靜態照片上傳後，下一步就是從右邊選擇影片動作，可以點選「Upload Video」上傳自己錄製的或直接從下方範例影片選擇使用，例如我選擇一個擠眉弄眼的影片。

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STEP 3

一切就緒後點選下方「Generate」就能開始合成影片，要注意的是每次操作都會扣除積分，生成時間大約在一分鐘以內，並不會等太久，註冊後也就只能獲得兩點積分，基本上測試後就只能額外購買積分來生成更多影片。

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STEP 4

以 AI 生成的影片會顯示於控制台下方，免費用戶的影片會在一小時後過期，記得在生成後趕緊點選右下角的選單找到「下載」，將影片保存到自己的裝置（影片格式 .MP4）。

（免費資源網路社群提供）

Live Portrait AI 定價策略也很清楚，原則上就是以積分計費，最低的 100 積分為 $9.90 美元，如果依照每次生成影片會扣除兩點積分，最便宜的方案也能製作 50 次影片，相當實惠！

不過 Live Portrait AI 加購點數並不是永久存在，而是有一定的效期，例如最便宜的方案只有一個月的有效期間，最貴的 600 點積分可使用一年，要注意積分沒用完會失效、無法繼續使用，此外，Pro 方案有提供商業授權，若是一般情況製作的影片不可使用於商業用途。

Live Portrait AI免費體驗AI動畫合成（Live Portrait AI）

Live Portrait AI



值得一試的三個理由：

只需一分鐘即可將靜態照片轉換為逼真動畫影片

免費註冊可製作一次影片，購買積分價格實惠（但會有效期）

付費後生成的影片具有高解析度、快速產生等特性，不會過期失效



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【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】