NBA名將Tony Parker現身Tissot專門店｜瑞士製錶品牌 Tissot 天梭品牌形象大使、NBA傳奇球星 Tony Parker 近日到訪Tissot澳門專門店，以及專程來到澳門參與備受矚目的「NBA傳奇名人賽」，記者有幸訪問 Tony Parker，分享最喜歡的 Tissot 錶款，以及該品牌旗下的T-Touch智能手錶為什麼適合球員﹑球迷配戴。



澳門的「NBA傳奇名人賽」可說是粵﹑港﹑澳籃球迷一大盛典，這次的比賽匯聚了多位籃球巨星，包括Tony Parker、Tracy McGrady、Ray Allen、Stephon Marbury、DeMarcus Cousins及Cuttino Mobley參與。而作為 NBA 官方指定計時品牌的 Tissot ，亦在這個難得的時刻邀請 Tony Parker 到訪澳門專門店，與在場的媒體分享他對籃球及Tissot品牌的熱愛。

Tony Parker：年輕球員也能負擔的錶款

作為四屆 NBA 冠軍、前聖安東尼奧馬刺隊的控衛球星，Tony Parker 專門店接受訪問時表示，他尤其鍾情於 Tissot 的 PRX 系列，稱讚該系列設計經典又時尚，既能滿足日常造型的需求，也兼具運動性能。

Tony Parker 提到，年輕的球員可能並未有太大的經濟能力，對於其他品牌的手錶價格難以負擔。而 Tissot 的手錶兼具時尚﹑性能﹑性價比，因此也會推薦年輕球員配戴。

T-Touch Connect Sport：可能是與NBA最契合的手錶

T-Touch Connect Sport 運動智慧腕錶為重視健康生活的人士量身打造。搭載石英機芯，透過高效太陽能電池進行充電，確保續航力長達數月。其直徑43mm的錶盤設計，結合AMOLED觸控螢幕及藍寶石玻璃鏡面，提供流暢且多功能的互動體驗。腕錶同時支援來電、短訊通知，甚至可追蹤訓練數據，包括距離、速度、心率和卡路里消耗等資訊，協助使用者精確掌握運動成效。

值得一提的是，作為 NBA 官方指定計時品牌，T-Touch Connect Sport 支援 NBA 實時報分功能，用家可以與手機 App 連接，隨時隨地舉起手，就能看到愛隊目前的比分情況，籃球迷絕對不能錯過。