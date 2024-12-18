理想L9行駛中熄火更新變磚困司機41分鐘｜曾阻孕婦去醫院幾乎小產 ｜國產電動車理想L9事故不斷，繼出廠後多起著火事故，近日同款車又無預警自動升級系統，月初就曾阻孕婦去醫院、事主不能再等51分鐘最終call車解決；近日，又發生另一宗行駛途中突然熄火的嚴重意外，車主受困車廂、足足在路上等了41分鐘，事後理想官方「這樣」回覆。



國產電動車行駛半路突然更新系統

在本月月初，有孕婦臨盆去醫院時遇上自家的理想電動車更新系統，要等51分鐘才可以使用，結果轉為call車，不過由於事出突然，胎心升至220，所以由順產改為剖腹產，樓主稱是自己按下了升級按鈕，沒注意到，不過希望官方可以在升級的設定上作調整。理想汽車負責人就事件回應指，理想汽車OTA升級時間是由用戶自行選擇的，今次的升級時長約1小時。進入OTA程序後，中途無法退出，如果退出升級，可能令車輛無法正常工作。

在本月月初，有孕婦臨盆去醫院時遇上自家的理想電動車更新系統，要等51分鐘才可以使用，結果轉為call車（資料圖片）

由於事出突然，胎心升至220，所以由順產改為剖腹產（資料圖片）

樓主稱是自己按下了升級按鈕，沒注意到，不過希望官方可以在升級的設定上作調整。（資料圖片）

另一事故苦主為現年45歲的衡先生，於西安曲江新區經營一家公司。他於2022年10月花費超過46萬元購買一輛理想L9車，目前已行駛超過4萬公里。在12月14日上午10點左右，他正在西影路上駕駛。突然，車內螢幕黑屏，車子停了下來。剎車沒有反應，檔位無法切換，車上的所有按鈕都無法使用，車門也打不開，十分可怕。

國產電動車行駛半路突然更新系統 （資料圖片）

司機被困足41分鐘

衡先生指，幸好當時車子行駛在最靠邊的車道上，速度也不快。看到這一幕，後面的車輛急忙繞開。如果是在高速公路上突然停下來，後果會非常嚴重。何先生在升級的40多分鐘一直在車內等候，無法下車。幸好他的車窗仍然打開，空氣流通。

他迅速撥打電話給理想汽車客服中心，對方開始詢問他是否按過任何按鈕。在他否認後，客服表示他們正在升級系統，衡先生質疑「為什麼不等車子停下來再升級系統？或者給我們一個二維碼，方便的時候掃碼升級，而不是隨意升級。」

司機被困足41分鐘 （資料圖片）

廠商回覆辟謠

對於此事，理想汽車產品線總裁劉傑在微博發文，聲稱理想汽車不會在行駛途中進行OTA升級，指通過技術分析，車主應該是在屏幕手動選擇了5分鐘後升級的選項，再鎖車下電離開車輛，車輛在車內無人且落鎖下電的情況下才啟動OTA升級，並指在行駛途中絕不會啟動OTA升級。指出理想電動車OTA升級要滿足以下5個條件：1.到預約時間 2.車速為0 3.P檔 4.四門落鎖 5.整車下電