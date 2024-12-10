Tesla Model Q香港售價或由15萬元起 親民價錢會否撼國產車地位？｜近日Tesla在德意志銀行的報告中，宣佈了一個重磅消息，指2025年推出的Model Q補貼後售價將低於30000美元(約23萬港元)。由於早前Model 3 也有配合香港及國內推出低定價「升級版」，市場訂計Tesla Model Q 在香港或低見15萬港元起開售，很大機會撼低國產電動車。



Tesla Model Q將於2025年親民價推出？

近日Tesla在德意志銀行的報告中，宣佈了一個重磅消息，指2025年推出的Model Q補貼後售價將低於30000美元(約23萬港元)。有指特斯拉在第三季的財報告訴投資者，計劃在2025年上半年推出一款更實惠的模型。並表示，為了實現這個目標，將降低目前產品線的價格，Tesla計劃在明年上半年推出實惠的Model Q，這對公司計劃來說是一個重大進展，以更便宜的汽車，幫助擴大其年增長率。

有傳Tesla在2024年之後的其中一項計劃是推出一個新平台，推出更多經濟款模型帶入市場，並在未來幾年內擴大銷售。報告指出，這款車將比Model 3 體積小15%，輕30%，設備簡約，配備駄盤和踏板，但將以自動駕駛功能為主。

報告指出，Model Q 比Model 3 體積小15%，輕30%，設備簡約，配備駄盤和踏板，但將以自動駕駛功能為主。(Tesla)

Tesla Model Q香港售價或只由15萬元起！

有指Tesla計劃推出的Model Q價格低於30,000美元，是旨在與中國國產電動車比亞迪Dolphin和大眾ID.3等車型競爭。雖然Model Q在海外市場的起始售價約為25,000美元(約19萬港元)，但因為Tesla有在上海工廠的在地化生產優勢，過往中國國內的Model 3售價約23萬人民幣，而香港售價則約24萬港元。今次Model Q售價因在地生產，有望低至14萬元人民幣，即約15萬港元。這個價格除了遠低於Model 3的售價也遠低於其他同類型車輛，故有可能撼動國產車地位。

過往中國國內的Model 3售價約23萬人民幣，而香港售價則約24萬港元。今次Model Q售價因在地生產，有望低至14萬元人民幣，即約15萬港元。這個價格除了遠低於Model 3的售價也遠低於其他同類型車輛，故有可能撼動國產車地位。(資料圖片)

值得一提的是，Model Q是德意志銀行對該車款的名稱，而不是Tesla官方名稱。Model Q只是使用的稱呼。