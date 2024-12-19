傳Switch 2一月發布！按鍵變大　新加「C」掣　通用上代遊戲

傳Switch 2一月推出｜玩家對任天堂次世代主機的期待日益高漲，有關 Nintendo Switch 2 的爆料一直都是熱議話題。最近，來自 Reddit 的一位用戶聲稱自己有幸親手試用過這款尚未公開的全新遊戲主機，並分享了大量令人興奮的細節。雖然這些資訊尚未獲得官方確認，但這位爆料者提供的細節已經讓無數玩家對 Switch 2 的外觀與功能相當期待。



按鈕設計進化：更大的按鈕與全新「C」鍵

根據爆料，Nintendo Switch 2 的操控按鈕設計將迎來明顯變化。首先，Joy-Con 手柄上的 ZL 和 ZR 按鍵會比現有的 Switch 按鍵更大，這一設計改動可能是為了增強操作舒適度並適配更精確的遊戲操作。此外，右側手柄還新增了一個全新的「C」鍵，這是 Switch 系列中首次出現的新按鍵功能。儘管目前關於「C」鍵的具體用途尚未公開，但它可能會為遊戲玩法帶來新的創意空間，尤其是在需要複雜控制的遊戲中提供額外的操作空間。

最令人感興趣的是，全新 Joy-Con 手柄的連接機制。爆料者提到，Switch 2 的 Joy-Con 採用了內嵌磁鐵作為連接的技術。這一創新設計不僅為手柄的固定提供了更穩定的解決方案，還可能減少過去滑槽損壞的問題。

有趣的是，手柄還暗藏一項未公開的「隱藏功能」，爆料者僅用一句「想像一下激光」作為提示。這不禁讓人聯想到 Wii 遙控器上的紅外線感應器，或許 Switch 2 的手柄將進一步加強互動感，甚至可能具備AR擴增實境或類似的應用功能。

4K輸出+LCD螢幕

硬體性能方面，Switch 2 預計在顯示效果上也會提升。儘管螢幕材質依然是 LCD，但據說其硬體已具備在接入底座時以 4K 30fps 的解析度輸出的能力。這對於追求畫面品質的玩家來說無疑是一大福音，尤其是在 4K 電視逐漸普及的情況下，這項升級將讓遊戲體驗大大提升。重量方面，Switch 2 與現有的 Switch 相似，保留了便攜性設計的核心理念。

相容性與卡帶設計的改進

Switch 2 將繼續支援原有 Switch 遊戲的相容性，然而，任天堂似乎也考慮到避免新舊遊戲卡帶混用的可能性，為此在 Switch 2 的遊戲卡帶設計上做出了一些變更，例如卡帶「齒形」的改動。

更精緻的底座設計與新功能

Switch 2 的底座設計也得到了優化。相比現有的 Switch 底座，新版本更為矮小且圓潤，讓主機在插入底座後的上半部分更明顯露出。這一改動可能使螢幕在插入底座時仍可顯示電池狀態或時間等資訊，為玩家帶來更多便捷功能。此外，底座的接口配置保持不變，包括兩個 USB-A 接口、一個 USB-C 接口、HDMI 接口，以及Lan接口。

推出時間

根據爆料者的說法，Switch 2 的官方發布可能會在2025 年 1 月進行，而遊戲主機的相關實體照片則預計在聖誕節後公開。這意味著，玩家將不用等待太久即可得知更多官方訊息。同時，有傳言稱 Switch 2 的首批推出遊戲將包括一款具有「9」字標誌的作品，很可能是期待已久的《瑪利歐賽車9》。