iPhone 17外觀震撼變革　一文看清鏡頭佈局這樣設計暗藏什麼秘密

近日，一組iPhone 17系列的外觀設計圖曝光，圖片顯示，蘋果沿用了幾年的設計終於發生了變化，攝像頭Deco從現在位於左上角的方形改成了一行，設置在機身背面最上側。



iPhone 17外觀將有震撼變革？（中關村在線提供）

這樣的設計看起來有一些奇怪，攝像頭過於靠上，視覺上多少有一些不協調。那麼，這樣設計的好處是什麼？這張曝光圖的可信度又有多高？今天我們就來探討一下。

iPhone 17外觀震撼變革

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1. 新設計的好與壞：不止是能放穩

橫向的攝像頭Deco設計並非是蘋果首創，比如三星S10系列、魅族17系列、Google Pixel 8系列。

不過相信大家都一眼看出了不同，將攝像頭放置於如此靠上的位置，iPhone 17倒是頭一份。單從外觀上來說，這對於經常特立獨行的蘋果來說，似乎並沒有什麼不可能……

那麼，這樣的設計都有哪些好處呢？

iPhone 17外觀將有震撼變革？（中關村在線提供）

對於日常使用來說，有個非常顯性的好處，當手機平放於桌面時，終於可以放穩了。以往攝像頭位於一側，凸出的攝像頭就會成為支點，讓手機秒變「蹺蹺板」。

（中關村在線提供）

這個問題在平板上比較明顯，因為平板有放在桌面上書寫的場景，所以我們也能看到目前一些平板的攝像頭採用了居中設計。

當然，握持使用時，因為攝像頭位置較高，手指也不會盲按上鏡頭了。

此外，更加寬闊的機身背面可以為外設產品提供更好的兼容性。

比如無線充電底座，目前就有一些影像旗艦因為攝像頭過大，導致無線充電的底座無法正常使用，需要將手機墊高才行。

溫度最高點在攝像頭旁邊，散熱背夾無法直接覆蓋

散熱背夾也可以更加高效地使用。以往作為主要熱源的SoC，在位置上常常放在攝像頭的一側，散熱背夾只能夾在主板的下側和電池的上側。如果將攝像頭橫向排布放於最上方，SoC位置必然下移，散熱背夾可以直接夾在SoC對應的位置上。

iPhone 17外觀將有震撼變革？（中關村在線提供）

不過，這樣的排布也並非全是好處，橫向拍照雙手握持時，上側可以握持的位置很小，左手只能掐住邊框進行拍攝了。

2. 真實性推測：可信度不高

實際上，其它攝像頭橫向排布的機型，不將攝像頭放置於頂端，不僅是視覺協調性的問題，其中也包含了內部結構排列的問題。

iPhone 17外觀將有震撼變革？（中關村在線提供）

當前的後置攝像頭厚度都比較大，手機內部放置這些攝像頭模組，需要將主板在挖個洞才行。如果iPhone17 Pro真如曝光圖這樣，這就意味著它的前置相機模組沒有空間放置，更何況iPhone前置還是帶有3D結構光的模組。

iPhone 16 Pro前置攝像頭模組與後置攝像頭排布參考（iFixit）

所以，目前曝光的圖片可信度並不高，即便相機是橫向排布，理論上也不會如此靠上。

寫在最後

蘋果的保密措施做得一直都比較好，iPhone 16剛發布三個月就流出的iPhone 17設計圖，大家看看就好，別太當真。不過，確實有傳聞iPhone 17這一代設計會大改，這幾年一直憋住沒換機的老iPhone用戶可以期待一下。

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