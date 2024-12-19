蘋果終止硬件訂閱服務 每年換新款iPhone夢碎 背後原因是這個
撰文：中關村在線
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蘋果近期決定停止其iPhone硬件訂閱服務計劃。這種服務類似於軟件訂閱，消費者只需每月支付一定費用，即可免費使用iPhone手機。
蘋果最初的想法是讓擁有iPhone變得像訂閱應用程序一樣簡單。消費者可以每年更換新手機，並根據不同的機型支付不同的訂閱費用。此外，硬件訂閱也有助於推廣自家的支付服務Apple Pay。
蘋果最初的想法是讓擁有iPhone變得像訂閱應用程序一樣簡單：
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從本質上來看，硬件訂閱是一種讓消費者只享有使用權而無權擁有權的方式。我們可以將其理解為「租賃」iPhone手機。當最新款iPhone推出時，按照蘋果的規定，消費者只需支付相應的費用即可獲得新款iPhone。
然而，最近蘋果關閉了這項工作，並解散了相關團隊並重新分配到其他崗位中。據知情人士透露，主要原因在於「監管問題」。值得注意的是，在今年早些時候，Apple Pay還關閉了「先買後付」項目。
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