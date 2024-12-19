iPhone SE4擱置？傳iPhone 16e取代｜早前一直有傳下年 Apple 將推出 iPhone SE 4，但最近傳聞突然改變風向，原本計畫推出的 iPhone SE 4，改為推出 iPhone 16e，作為 iPhone 16 系列的一部分。同時面對中階市場用家，iPhone 16e 到底有什麼特色呢？



根據消息來源，Apple 計劃將 SE 系列更名為 iPhone 16e，並將其納入 iPhone 16 系列，與其他高端型號（如 iPhone 16、16 Plus、16 Pro 和 16 Pro Max）形成一個完整的產品陣容。目的可能想淡化 SE 系列「廉價版」的印象，並為產品注入更多高階功能，吸引那些希望在合理價格內體驗最新技術的用家。

硬體與設計的升級

在設計方面，iPhone 16e 將迎來重大改變。與過去 4.7 寸的細螢幕設計不同，新機可能配備一塊 6.06 寸的全屏顯示螢幕。雖然螢幕刷新率仍保持在 60Hz，但對於中階機用家來說，這或已足夠。此外，根據報導，iPhone 16e 將搭載 Apple 最新自研的 5G 晶片。處理器方面，該機型可能採用 A18 晶片的精簡版，不僅性能優異，還將支援 Apple Intelligence 功能。

續航能力同樣得到改善，iPhone 16e 內建 3,279mAh 的電池，遠超第三代 iPhone SE 的 2,018mAh 容量。這意味著，即便是中重度使用者，iPhone 16e 也能提供更長時間的使用體驗。此外，支援 20W 有線快充以及 Qi2 和 MagSafe 無線充電，提升了充電靈活性與便捷性。

攝影能力升級

iPhone 16e 在攝影功能上也迎來全面提升，這對於追求影像表現的用戶來說是一大亮點。根據爆料，新機將搭載一顆 48 MP 的主鏡頭，採用 Sony Exmor IMX904 感光元件，帶來更清晰的細節表現與更出色的低光拍攝能力。而前置鏡頭方面，iPhone 16e 則配備了一顆 12 MP 的鏡頭，相較於上一代的 7 MP，有著明顯的提升。

價格定位

作為一款定位高 CP 值的產品，iPhone 16e 的預計售價將在 499 至 549 美元之間（約港幣 3,900 至 4,300 元）。對比其高端型號 iPhone 16 Pro 或 Pro Max，這一價格顯然更親民，但所提供的性能與功能卻足以應對大多數用戶的需求。