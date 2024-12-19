玩意大利人？WordPress官網登入竟須認菠蘿Pizza好食 有爆笑原因?｜不少網站都會設立一些安全認證問題，以確認是真人，不過近日WordPress官網的登入問題，竟是要確認菠蘿Pizza好食，令人哭笑不得。



WordPress官網登入竟須認菠蘿Pizza好食

一直以來，在Pizza上放菠蘿都是在網上的一個笑話，因為有傳意大利人十分討厭在Pizza上放菠蘿，最近WordPress.org 要求用戶在登入之前確認「在披薩上有菠蘿是美味的」，讓人哭笑不得。之所以會有這件事發生，其實是因為WordPress聯合創辦人兼Automattic首席CEO Matt Mullenweg 與網絡託管服務WP Engine之間發生衝突。所以用戶要勾選這一欄才可以登錄及創建帳號。

WordPress官網登入竟須認菠蘿Pizza好食 (WordPress.org截圖)

背後竟有爆笑起因?

Automattic 曾禁止 WP Engine 存取 WordPress 的核心資源，所以用戶在登入時要勾選一個欄位，證明自己與WP Engine無關。這舉動引來WP Engine 不滿，然後將Automattic 告上法庭。

WordPress.org的「菠蘿Pizza要求」似乎是回應上周二加州地方法院的一項裁決，該裁決授予WP Engine一項臨時禁令，禁止Automattic阻止它訪問WordPress.org。另外禁令還要求Automattic刪除WordPress.org登錄頁面上的那個確認欄「與WP Engine沒有任何財務或其他方面的關聯」。而Automattic似乎為了鬥氣，並沒有完全刪除這個框，而是將其修改為與菠蘿Pizza有關的內容，未知這會否變相阻止了不喜歡菠蘿Pizza的人登入？