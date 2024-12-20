iOS 18.2 電池續航力測試｜iOS 18.2 版本更新再一次針對 Apple Intelligence 加入很多實用的 AI 功能。而 YouTube@iAppleBytes 測試 iOS 18.2 的電池續航力，發現一款 iPhone 電池續航力增加逾17分鐘。



iOS 18.2焦點功能

iOS 18.2 為用家帶來多項令人期待的新功能與改進，進一步提升日常使用體驗。加強了 Apple Intelligence 的功能，如Image Playground、Genmoji、Siri 與 ChatGPT 整合、Visual Intelligence 等，期待iPhone AI 功能，或正使用iPhone 16 系列的用家不錯過這次更新。

iOS 18.2 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13﹑iPhone 15，5款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 18.2 版本下電池使用情況。

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測試發現，有 3 款 iPhone 的電池續航力都下降，包括：iPhone 11（減少5分鐘）、iPhone 12（減少4分鐘）、iPhone 13（減少4分鐘）；而 iPhone 15 電池續航力上升 17 分鐘。