CASETiFY 推出 Chiikawa 超人氣角色手機殼系列及多種配件、主題是旅行！吉伊卡哇、小八、兔兔變身為令人聯想起上飛機遊山玩水的特別造型，仲有原創吉伊卡哇passport封面設計「返鄉下」必用。更更更必買的是磁吸機背除草證支架，設計可愛治癒！



雖說人氣王《Chiikawa》吉伊卡哇的原裝機殼市面都有不少選擇，但由 CASETiFY 操刀就總會有些特別驚喜，全系列暫時只有御三家 Chiikawa、Hachiware 和 Usagi ，未見有飛鼠、巨人等配角，設計融入了旅遊必備物品的元素，包括模仿護照套皮料質感的手機殼（同時還真的有Chiikawa 皮製證件護套發售）、三子坐飛機「窗口位」貼窗打卡（Chiikawa開心到cry)、戴黑超食雪條等等，全都令用家回憶起旅途中的美好時刻。

模仿護照套皮料質感的手機殼

三子坐飛機「窗口位」貼窗打卡

戴黑超食雪條

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除了case，還有Chiikawa、Hachiware 和 Usagi 串珠吊飾立體手機掛繩，還有Chiikawa圖案AirPods case，記者最喜歡的是「除草證」圖書的磁吸證件套+手機支架，一定要買。CASETiFY Chiikawa 系列將於 12 月 27 日 6 時起可於 casetify.com 及全線 CASETiFY STUDiO 門市購買。

記者最喜歡的是「除草證」圖書的磁吸證件套+手機支架

護照套系列還有磁吸充電線、磁吸背卡、可以放耳機的小袋子。

CASETiFY Chiikawa 磁吸手機環