iPhone 16保護再升級！Casetify、Momax推出多款創新配件保護新機

隨著Apple發布備受期待的iPhone 16系列，Casetify和Momax也迅速推出了多款專為新機設計的創新配件。新配件不僅能夠保護寶貴的iPhone 16，還能為其增添個性化的風格。



Casetify: 創新科技與時尚設計的完美融合

Ultra Bounce售價$789

Ultra Bounce極強防摔手機殼 - 世界級軍事級保護

全新iPhone 16 Ultra Bounce手機殼擁有10倍MIL-STD 810G 516.7軍事防摔標準,可承受10米高度跌落和260次連續碰撞。而重設計的彈力護角,可最大程度減輕衝擊。CASETiFY還推出扣環和多功能背帶等配件,讓手機殼更便攜實用。黑色、靛藍及個性化選項展現戶外時尚。

Bounce極強防摔手機殼 - 吊橋原理保護設計

另外，Casetify為iPhone 16推出升級版Bounce手機殼，採用TesseLock防摔專利，符合6倍軍規防摔標準。與前代相比Bounce更纖薄輕巧並優化人體工學設計。啞光黑、淡藍等6款顏色可選，售價為$629。

Casetify同時為新一代Apple Watch series 10 推出一系列配件，包括Bounce Odyssey 極強一體式錶帶，提供堅固的邊緣保護，售價＄549。

Momax: 全方位配件解決方案

Momax為iPhone 16用家同樣帶來了一系列功能強大、設計時尚的配件產品。從手機保護到充電解決方案，Momax的新品系列全面滿足用戶的各種需求。

砂岩色調系列

為迎接iPhone 16的發布，Momax特別推出了以砂岩色調為主題的系列產品。

Q.Mag超薄磁吸流動電源

提供5000mAh、10000mAh和20000mAh三種容量選擇；超薄金屬機身設計，輕薄便攜；支持高達15W的快速充電；磁吸設計，與iPhone 16完美契合。

1-World旅行充電插座

170W GaN四接口旅行充電插座，總輸出高達170W；70W GaN三插口及內置伸縮USB-C充電線旅行插座；25W三插口及內置伸縮USB-C充電線+AC旅行插座。

Mag.Link磁吸連接線

提供100W和60W兩種版本；磁吸設計，便於收納和使用；高效傳輸，支持快速充電

1-Charge充電器

提供20W、30W和65W多種功率選擇；GaN技術，體積小巧功率大；智能安全保護，防止短路、過熱等問題。

1-Vibe Go磁吸無線音箱

磁吸設計，可直接吸附在iPhone 16背部；支持TWS連接模式，提供立體音效；便攜設計，隨時隨地享受音樂。

AiR CaseForm磁吸保護殼

AiR CaseForm系列是Momax為iPhone 16設計的輕薄透明保護殼，旨在展現手機原有的設計美感，同時提供可靠的保護。3米防跌落: 提供可靠的防震保護；支持MagSafe: 兼容無線充電和磁吸配件；鋁合金鏡頭保護框: 加強對相機模組的保護；防滑設計: 提供穩固握持感。

Roller CaseForm磁吸保護殼

Roller系列是Momax推出的多功能保護殼，集防護、支架和指環於一體，為用戶提供全面的使用體驗。安全指環設計: 可作為支架使用；磨砂背板: 防指紋、不沾灰塵；強化防滑防震邊框: 有效防止手機跌落；加高鏡頭框設計: 保護相機鏡頭；支持MagSafe功能

Play CaseForm磁吸保護殼: 時尚與功能的平衡

Play系列保護殼在提供可靠保護的同時，也注重時尚外觀，為用戶帶來兼具美觀和實用性的選擇。支持MagSafe功能；鋁合金鏡頭保護框；防滑設計，穩固握持。

Lite CaseForm磁吸保護殼

Lite系列是Momax最受歡迎的保護殼之一，以其極致輕薄的設計贏得了眾多用戶的青睞。0.6毫米超薄設計；高靈敏度按鈕，操作流暢；精確的開孔設計，不影響聲音輸出；支持MagSafe功能。