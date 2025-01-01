iPhone 16 Pro Galaxy S24 Ultra都輸｜2024年度最佳手機冠軍是它｜近日外媒揭曉20204年最佳手機頭5位，而第一名的寶座竟不是由iPhone或Samsung手機拿下，而是被「這部」手機嬴得，即睇詳情。



2024年度最佳手機排名

外媒《Android Authority》近日發表了2024年度最佳手機排名，位居榜首的並非iPhone或Samsung，而是「這部」手機。

2024年度最佳手機排名 (資料圖片)

《Android Authority》評測了超過40款手機。包括在性能、電池和充電基準測試，還有對攝影、硬件設計、軟件智能、更新政策等進行分析。2024年的評審手機包括來自全球12個品牌的20款手機。每位評審將票數分配給五名選擇，獲得最多分數的手機贏得首位。

Android Authority年度最佳手機 2024

第一名：Google Pixel 9 Pro

Pixel又再次奪冠，但這次的是以近乎亞軍雙倍的票數獲得了冠軍。雖然Pro級Pixel在2022年和2023年獲得了勝利，但新版Pixel 9 Pro因小巧的外表令人留下深刻印象。雖然它並不是回歸到Pixel 5那種小型手機的設計，但 Google 從iPhone Pro系列中學習到，推出了一款合理尺寸的旗艦手機，同時還保留了系列中的所有最佳特點——Gemini、Tensor、出色的攝影能力、最全面的軟件支援。

第一名：Google Pixel 9 Pro (Google Store)

第二名：Samsung Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Ultra是Samsung的旗艦級手機，是目前為止所有Galaxy手機中擁有最好的規格的手機。相機功能成為焦點，擁有200MP主鏡頭、 50MP 5倍長焦鏡頭、10MP 3倍長焦和12MP超廣角鏡頭，更小的顯示邊框、2600尼特的顯示亮度、5000mAh的電池、最高1TB的UFS 4.0儲存空間和12GB RAM， 構成了一個強大的移動計算系統。新的ProVisual亦引擎提供AI驅動的相機工具，支持照片和視頻拍攝。

第二名：Samsung Galaxy S24 Ultra (Samsung)

第三名：Apple iPhone 16 Pro

雖然Apple Intelligence的延遲推出讓 iPhone 16 Pro略為失色，但iPhone 16 Pro依然脫穎而出，成為一款標準旗艦手機。iOS 18比以往的系統更好，而小巧的尺寸並未讓內部性能的下降。

第三名：Apple iPhone 16 Pro (Apple)

第四名：Google Pixel 9 Pro XL

2024年對Google Pixel系列來說是一個輝煌的年份，隨著市場份額顯著增長，越來越多的智能手機用戶意識到Google在硬件方面十分出色。Pixel 9 Pro XL擁有Pixel系列最佳規格及最大版本。十分適合喜歡大尺寸手機的用家。

第四名：Google Pixel 9 Pro XL (資料圖片)

第五名：OnePlus 12

OnePlus Open在2023年獲得了亞軍，但2024年卻沒有OnePlus的摺疊手機入圍。反邢OnePlus 12 成為自2019年OnePlus 7T以來，第一款在《Android Authority》年終編輯選擇名單中進入前五名的傳統手機。這款沒有「Pro」標籤的專業手機，擁有舊時代旗艦機的精神，提供了驚人的性能和快速充電能力，同時價格上低於許多同類產品。