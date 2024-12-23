iOS 19支援33款iPhone型號曝光　iPhoneXS仲升到？AI功能再升級

iOS 19支援33款iPhone型號曝光｜根據科技網站 iPhoneSoft.fr 的報導，即將於 2025 年亮相的 iOS 19 ，將不會放棄對任何現行支援 iOS 18 的 iPhone。如果這一消息屬實，這將是 Apple 連續第二年保持相同的支援範圍，為用家提供更長的軟體支援壽命。



iOS 19 支援 iPhone 機種一覽

根據目前的消息，iOS 19 將支援的 iPhone 機型包括所有能運行 iOS 18 的iPhone，涵蓋了從最新的 iPhone 16 系列到 2018 年推出的 iPhone XS 和 iPhone XR 系列。這些支援機型的完整名單如下：

iPhone 16 系列﹑iPhone 15 系列﹑iPhone 14 系列﹑iPhone 13 系列﹑iPhone 12 系列﹑iPhone 11 系列﹑iPhone XS 系列﹑iPhone SE（第二代及後續型號）。



iOS18.2 Visual Intelligence實測5大功能翻譯

從上述列表可以看出，iOS 19 的支援範圍涵蓋，從旗艦級別的 Pro 機型到平價定位的 SE 系列，幾乎滿足了各類型用戶的需求。值得注意的是，這些機型中最早推出的是 2018 年的 iPhone XS 和 iPhone XR，它們將在 iOS 19 中迎來第七年的系統更新支持，兌現了 Apple 對延長設備壽命的承諾。

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部分功能可能不適用於舊機型

然而，儘管 iOS 19 將涵蓋廣泛的機型範圍，但部分新功能可能僅適用於較新的iPhone。例如，隨著 Apple 持續將人工智能技術（AI）整合到iOS中，一些需要高運算性能的功能，如 Siri 影像處理和 ChatGPT 整合，可能無法在舊 iPhone 上實現。

iOS 19新功能

根據 Gurman 的消息，iOS 19 中的 Siri 將變得更加可對話化，能夠處理比以往更複雜的請求。這項升級基於 Apple 開發的進階大型語言模型，旨在讓 Siri 更接近 ChatGPT 的功能。例如，用家可能能夠通過 Siri 進行多階段對話，或者請求更深入的資訊，如計畫旅行行程、提供專業建議，甚至協助撰寫文件等複雜任務。這些新功能的引入，不僅將讓 Siri 成為日常助手，還有潛力進一步拓展其在專業領域中的使用價值。

資料來源：Macrumors