WhatsApp聖誕新年限免｜得意Sticker、視像框｜用這些emoji有特效｜聖誕新年不少人都選擇在 WhatsApp 發群體msg 祝福認識的親朋有個開心新年！今年要不要來點新的、更有趣的玩法？WhatsApp 今天宣布由即日起至1月3日，推出一系列與新年有關的好玩新功能，等你發msg、同老友親戚視像通話時更有氣氛，共同慶祝新一年來臨。

新年視像通話特效：用戶在節日期間可使用節日限定的背景、濾鏡或特效進行視像通話，用新穎的方式迎接新一年的來臨。

全新貼圖：用戶可使用精緻的新年貼圖包與新年主題頭像貼圖，表達節日祝福！無論是傳送歡樂的問候或深情的訊息，貼圖都能讓用戶以更有趣、更有創意的方式傳遞心意。

表情符號動畫效果

全新貼圖

表情符號動畫效果：當用戶使用🎊🥳🎉🍾🥂表情符號回覆訊息時，畫面上將隨即出現炫目的彩帶動畫，令用戶可以透過有趣的互動方式傳遞節日祝福，無論是傳送者還是接收者均能感受到滿滿的節日氣氛。（記者在1220下午試就暫時未有，或是會陸續開通，聖誕前應該用到）

表情符號動畫效果

WhatsApp 2024新功能｜不用開電腦！手機即去底製作WhatsApp貼圖

如果官方的2025新年sticker都未滿足你，不如開iPhone自製custom sticker吧！現在於 WhatsApp內，直接取用相簿照片進行剪裁，加入文字或圖畫就能自製貼圖，不需要再經第三方 Apps 或電腦版本的 WhatsApp 都可以完成整個製作過程。