冬天開冷暖氣機超耗電？台電教3招使用更慳電費 開風扇竟有幫助？｜冬天不少人都會開暖氣，但同時害怕高昂的電費，台電就教3招可以更慳電及電費，即睇詳情。



1.將風口向下

台電指出，當排氣口朝上時，熱空氣會因為自然上升的特性而集中在天花板附近，這樣的會導致系統誤判室內溫度，進而吸入滯留的熱空氣。影響系統效率之餘，還可能導致不必要的耗電，因為暖氣會持續運行，試圖達到設定的溫度。為了改善這種情況，建議用戶將風口調整向下，這樣熱空氣可以更有效地流動提高暖氣的效果。

將風口向下 (資料圖片)

2.拉上窗簾

台電建議在家中安裝厚窗簾，簡單又有效，可以顯著提高室內的保暖效果。當外面的冷空氣通過窗戶進入室內時，厚窗簾可以形成一道屏障，減少熱量的流失。在寒冷的季節，室內外的溫差會導致熱量迅速散失。如果窗簾的長度能夠垂到地面，效果會更佳，因為可以減少冷空氣進入的空隙。

拉上窗簾 (資料圖片)

3.搭配使用天花板吊扇/循環風扇

在啟動變頻暖氣時，配搭天花板吊扇或循環扇使用，可以顯著提升室內的暖房效果，因為風扇能夠促進空氣的流動，幫助熱空氣更快地下沉，從而使整個房間的溫度分布更加均勻。當熱空氣向下流動時，室內的冷空氣也會隨之上升，形成一個良好的循環，這樣不僅能節省能源，還能使整體的加熱效果明顯提升。特別是在較大的空間中，這種空氣循環的效果會更加明顯。

搭配使用天花板吊扇/循環風扇 (資料圖片)