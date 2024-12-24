冬天開暖氣溫度多少最適合？冷暖氣機設置「這」溫度可防熱力流失｜不少人一遇上寒流都會打算將暖氣的溫度盡量調高，不過其實將溫度調至「這個」溫度，反而可以防熱力流失。



白天溫度設定建議：攝氏20-21度

在寒冷的天氣中，將暖氣設置得過高等於傷害錢包。事實上屋內的越熱，熱量流失的速度就越快；而室內溫度較低時，熱量流失速度會減慢。專家建議建議將恆暖氣設置在華氏68至72度(即攝氏20-21度)之間，這個範圍不會太熱或冷。

白天溫度設定 (資料圖片)

晚上溫度設定建議：攝氏14至17度

在晚上時，可溫度降低至華氏58至62度(攝氏14至17度)。雖然聽起上來有點冷，但當大家入睡且活動量減少時，再蓋上被子其實不需要太高溫度。這個設定還能防止寒冷天氣導致管道凍結，確保家中安全。

晚上溫度設定 (資料圖片)

冬天開暖氣秘訣1｜暖氣風口向下

天氣持續轉涼，不少人晚上都會開暖氣保暖睡覺，但很多人都會忽略了其他設置。台電facebook「台電電力粉絲團」針對暖氣使用的原理進行說明，指出熱空氣上升、冷空氣下降的特性，若將空氣吹出口指向上方，會導致熱風在天花板下積聚，進而使空調誤判室內已經加熱，停止供應溫暖的空氣，這會影響到室內的暖房效果。

冬天開暖氣做少1步效果大減？ (資料圖片)

因此，台電建議在開啟暖氣時，應確保吹出口指向下方；而在使用冷氣時，則應將風口指向上方，以達到最佳的使用效果。此外，台電強調，家電的使用時間是節省電力的關鍵。在外出或長時間不使用電器時，當需要加熱的情況下，記得關閉暖爐電源，以有效節省能源和金錢。

冬天開暖氣秘訣1.暖氣風口向下(資料圖片)

冬天開暖氣秘訣2｜提高濕度

由於空氣的特性是，當溫度上升時，濕度會下降，使用暖氣加熱房間時也會導致濕度降低。此外，濕度低時，體感溫度會下降，即使在相同的溫度下，寒冷感也會加強。雖然提高空調的設定溫度會讓房間變暖，但也會增加電力消耗。建議將房間濕度調整到40%至60%左右，可以通過在室內晾曬衣物、使用加濕器或附有加濕功能的空氣清淨機來達到這一目標。此外，使用加濕功能的空氣清淨機還能幫助減少室內的溫度不均，一舉兩得。

冬天開暖氣秘訣2.提高濕度(資料圖片)

冬天開暖氣秘訣3｜提高房間的隔熱性

基於熱量有從暖和的地方向寒冷的地方移動的特性，暖和的室內空氣會逐漸流失到寒冷的戶外。熱量逃得越多，暖氣機就需要輸送更多的熱量進來，這也會增加電力消耗。由於熱量容易從窗戶流失。選擇高隔熱性的窗簾，並確保地下沒有間隙，可以提高保溫效果。

冬天開暖氣秘訣3. 提高房間的隔熱性(資料圖片)

其他冬季慳電費方法

1.檢查暖氣和保養，確保其運行良好。

2.檢查家中是否有氣流和漏風，封閉門口、牆壁和縫隙，以防止熱量流失。

3.為經常使用的門窗安裝密封條，使用密封膠封住窗戶和未使用的外門。

4.打開窗簾或百葉窗，讓陽光進入，幫助屋內吸收熱量

5.避免坐在有氣流的地方。