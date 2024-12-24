iOS 18 相片App 好亂好難用？3個setting必學 搜索功能搵相一流｜Apple 為 iOS 18 的相片 App 重新設計，將本來的分類列移除，並將功能整合至單一畫面中。然而，這樣的改動並非完全獲得用家的一致好評，部分用家認為新的界面過於複雜，甚至影響了操作體驗。但如果深入了解這些改動並加以調整，新版相片 App 其實可以變得更加直觀和有效率找到想要的相片。



調整設定

在新版相片 App 中，Apple 引入了可自訂的UI配置功能，用家可以根據個人需求將常用的功能置於頂部，從而更快速地存取所需內容。若尚未進行設置，只需滑至相片 App 的底部，點擊「編輯」按鈕，便可進行配置。

可選擇的主要功能包括「最近幾天」、「相簿」、「人物與寵物」、「回憶」等。這些功能可以通過拖放重新排序，使最常用的選項出現在界面上方，減少翻找的時間。如果有些功能如「桌布建議」或「行程」並不符合個人需求，則可以將其隱藏，保持界面簡潔。

iOS 18 相片App 好亂好難用？

使用篩選工具

iOS 18 的相片 App 在瀏覽與篩選功能上有了顯著提升。只要點擊右下角的箭頭圖示即可打開篩選功能，用家可根據相片類型（如相片、影片、已編輯的圖像、螢幕截圖等）或排序條件（如最近新增、拍攝日期）進行篩選。這些功能尤其適合存儲了大量相片與影片的用家，可以快速縮小範圍，找到需要的內容。

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搜索功能的進一步強化

新版相片 App 的搜索功能才是更新的重點，用家現在可以使用更精確的搜索條件。例如，可以輸入「穿藍色襯衫的人」或「日本的沙灘」這類具體的描述，相片App 會根據相片的內容標籤進行檢索，提供符合條件的結果。

資料來源：MacRumors