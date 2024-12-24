在《破地獄》中黃子華身體力行學習如果帶著敬意處理重先人遺體，但似乎在日本沖繩主理一家美容外科醫院的女院長「黑田愛美」就不太明白。早前她與一班助手飛到關島參與大型解剖實習研究時，竟然連發惹火IG限動，除在醫院外集體揮手合照，更拍下多具捐贈作醫學用途的死者遺體「打卡」，事件觸動到日本其他醫療同業，齊聲大罵黑田是「渣滓」。



拍死者遺體頭顱：好多個頭排排瞓呀😃

黑田愛美不單跟助手們在醫院外拍短片限動，似乎還覺得今次實習研究很國際化，特別用了英文+日文寫道：「來吧！去解剖 Fresh cadaver （新鮮遺體）了！」之後又近鏡拍攝各種解剖用的醫學刀具。

最可惡是黑田竟拍下手術室內排列整齊的一具具從「新鮮遺體」解剖出來的頭顱，雖然黑田有打格仔，但竟然還加了句並不好笑的對白「好多個頭排排瞓呀😃」網民指黑田作為醫生完全失德，更連身為人對死者的尊重也欠奉。尤其這一批「新鮮遺體」原來是當地一批生前簽下遺體捐贈證作醫學用途、遺愛人間的有心人，令到網民更加不滿。

來吧！去解剖 Fresh cadaver （新鮮遺體）了！

之後又近鏡拍攝各種解剖用的醫學刀具。

還加了句並不好笑的對白「好多個頭排排瞓呀！」

黑田愛美 X 戶口

網民：這是對生命的褻瀆

日本醫學界媒體之友「高須克彌」先為死者寫下一句「南無阿彌陀佛」並怒罵黑田是白痴醫生！渣滓。網民回應「醫生應該有禁忌的概念。」「死者是為了被這樣玩弄才成為器官捐贈者的嗎？」「這是對生命的褻瀆」