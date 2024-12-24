iPhone 17 Air﹑17 Pro 傳聞消息｜傳聞中全新設計的 iPhone 17 Air 無疑是下年 Apple 最受矚目的產品之一，憑藉其輕薄設計和親民定價，為用家提供了不同於 Pro 系列的選擇。然而，這款機型與 iPhone 17 Pro 相比，究竟在哪些方面有所不同，能否取代 Pro 機成為大熱機型呢？



輕薄設計

iPhone 17 Air 將會是 Apple 史上最輕薄的手機，厚度僅為 6.25mm，比 iPhone 17 Pro 薄了至少 5%。這一設計不僅帶來了極致的視覺美感，也顯著提升了日常使用的便利性。對於需要長時間攜帶手機的用家來說，輕薄的機身可以減輕攜帶負擔，特別是在單手操作時更加舒適。

相比之下，iPhone 17 Pro 雖然仍然保持一貫的設計，但更偏重於高階配置與功能，因此其厚度略高，重量也更重，更適合追求性能極致的用家。如果是一名偏好輕便設計的用家，iPhone 17 Air 的輕薄無疑是最吸引人的特點之一。

Pro、Pro Max 間的黃金螢幕尺寸

螢幕大小是許多用家選購手機的重要參考標準。iPhone 17 Pro 系列將繼續提供 6.3 吋（Pro）和 6.9 吋（Pro Max）兩種尺寸，滿足喜愛大螢幕和高解析度的用家需求。然而，iPhone 17 Air 則以 6.6 吋的螢幕尺寸為亮點，定位在 Pro 系列的兩者之間。

這樣的設計對於認為 Pro Max 螢幕過大、而 Pro 又過小的用家來說，無疑是一個理想的選擇。iPhone 17 Air 的螢幕大小恰到好處，既能提供足夠的顯示空間，又能保持便攜性與輕巧設計的平衡，適合日常使用和多場景操作。

日常使用的便利性

iPhone 17 Air 不僅在厚度和螢幕上實現了優化，其設計理念也更加專注於提升用家的日常使用體驗。對於經常單手操作或需要長時間持握手機的用家來說，iPhone 17 Air 的輕薄設計提供了更高的舒適性。同時，適中的螢幕大小讓它在觀看影片、處理文件以及進行遊戲時都有良好的表現。

相比之下，iPhone 17 Pro 系列的重量與厚度可能更適合需要高性能、高續航力的用家。雖然 Pro 系列的機型仍然可以滿足大部分用家的日常需求，但對於那些優先考量便攜性的人來說，iPhone 17 Air 無疑是更好的選擇。

價格定位：iPhone 17 Air 更加親民

價格是 iPhone 17 Air 的一大亮點。根據市場預測，iPhone 17 Air 將以略高於當前 Plus 型號的價格進入市場，但仍會低於 iPhone 17 Pro 和 Pro Max。這樣的定價策略不僅降低了用家入手的門檻，也讓它成為考慮價格與性能平衡的用家的理想選擇。

對於希望擁有大螢幕但不想支付 Pro 系列高額費用的用家來說，iPhone 17 Air 提供了一個全新的選項。它的價格與其設計理念完美契合，使其在高階手機市場中佔據獨特地位。

Apple自研 5G 晶片

iPhone 17 Air 將首次搭載Apple自家研發的 5G 晶片，這是其與 iPhone 17 Pro 系列相比的一個顯著差異。這款晶片能夠與蘋果 A 系列處理器緊密結合，實現更低的功耗和更高的網路穩定性，特別是在支援衛星網路連接方面提供了更強的能力。

雖然蘋果的自研 5G 晶片可能在性能上略遜於高通，但其與自家軟硬體的深度整合，意味著在實際使用中能夠提供更流暢的體驗。這一創新技術將首先在 2025 年初的 iPhone SE 4 中測試，為 iPhone 17 Air 的正式推出奠定了基礎。