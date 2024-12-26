Pokemon TCG Pocket「幻遊島」秘密任務｜《Pokemon TCG Pocket》每個卡包都有一些收集任務，只要完成後就可以獲得獎勵，當中包括挑戰沙漏、開包沙漏、徽章等，而當中一些任務是沒有再列表中顯示的隱藏任務。以下為大家帶來開「幻遊島」的 5 個秘密任務，總共可以拿到 36 個開包沙漏。



秘密任務1—「幻遊島」美術館(1)

條件：收集所有「幻遊島」的一星全圖卡

包括：椰蛋樹、君主蛇、夜盜火蜥、水伊布、咚咚鼠、夏馬多

獎勵:挑戰沙漏 x 36﹑開包沙漏 x 12﹑商店卷 x 10



秘密任務2—「幻遊島」美術館(2)

條件：收集所有「幻遊島」的二星全圖卡

包括：夢幻ex、化石翼龍ex

獎勵：挑戰沙漏 x 36﹑開包沙漏 x 12﹑商店卷 x 10



秘密任務3—夢幻ex 美術館

條件：收集所有夢幻ex 的卡

獎勵：挑戰沙漏 x 36﹑開包沙漏 x 12﹑商店卷 x 10



秘密任務4—幻遊島的冒險故事

條件：收集所有幻之石板、新手調查員、夢幻ex、雪拉比ex

獎勵：雪拉比獎章



秘密任務5

條件：收集幻遊島的全圖以外的所有牌（不包含 1,2星跟皇冠）

獎勵：夢幻的頭像（圖案跟卡包封面相同

