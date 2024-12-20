《Pokemon TGC Pocket》幻遊島A1a卡包推出後，除了時拉比EX、夢幻EX、大比鳥EX卡組成為討論對象之外，其中有一張卡更在玩家之間發生爭議，理由竟然是想知道「新手調查員」的性別！



幻遊島卡包推出後，有日本玩家在 X 貼文分享：「才不在乎新卡包有多強，快告訴我新手調查員的性別！」結果引來大量玩家關注，至截稿前已高達12萬讚好，1萬轉發。不論男女，在留言區都有玩家支持，甚至指出如果沒有這個貼文，一直都以為新手調查員一定是女生。（那麼可愛一定是男生！）

會產生這個爭議的原因，是新手調查員的髮型介乎於男女之間，同時普通卡和全圖卡也分別呈現出兩種不同的感覺，普通卡一看之下，很多玩家都認為是女生，而全圖卡看久了，就會開始產生新手調查員是否男生的疑問。

到底是男？是女？有另一個日本玩家分析，《Pokemon TGC Pocket》的女角色，都會還有明顯的眼睫毛，如莉佳、娜姿，而新手調查員的眼睛四周非常乾淨，沒有黑或明顯的眼睫毛，從這一點斷定新手調查員就是男生！