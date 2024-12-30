Apple 2025五大新品預測 iPhone 17 Air成焦點｜2025 年將至，有傳 Apple 新品將迎來全新進化。從 iOS 19 的兼容性消息到令人期待的下一代硬件，Apple 計劃進一步擴展至智慧家庭和人工智慧領域。整合 2025 年最受矚目的五大新品，果迷準備入手多少件呢？



2025年新iOS系統—iOS 19 支援機型

根據 iPhoneSoft.fr 的報導，iOS 19 將繼續支援目前能運行 iOS 18 的所有 iPhone 型號，包括 iPhone XS、iPhone XR，以及第二代 iPhone SE 等老機型。這意味著，自 2018 年發布的機型依然可以享受 Apple 最新的系統更新。

對於 iPadOS 19，情況則稍有不同。大部分能運行 iPadOS 18 的 iPad 也將兼容，但 2019 年推出的第七代 iPad 或將不在支援名單內。這一決定可能會影響部分用戶。

2025 年五大 Apple 新品

iPhone 17 系列

作為 Apple 每年的焦點，新一代 iPhone 將帶來顯著的尺寸變化。標準版 iPhone 17 的螢幕將從 6.1 吋增至 6.3 吋，與 Pro 型號看齊，而 iPhone 17 Plus 則被 iPhone 17 Air 取代。iPhone 17 Air 是一款超薄機型，螢幕尺寸約為 6.6 吋，旨在滿足輕薄設計愛好者的需求。

M4 MacBook Air

搭載全新 M4 芯片的 MacBook Air 將於 2025 年初發布，成為首批搭載 M4 晶片的 Apple 設備之一。不僅性能更強，還預計將在續航和輕便設計上帶來進一步提升，有機會成為學生與專業人士的理想選擇。

Apple AI產品新成員

Apple 計劃推出一款全新的智慧家庭控制產品，可以整合 HomeKit 設備並提供更直觀的 UI 界面。這款產品有望改變智慧家庭管理方式，將燈光、溫控、安防設備等整合到一個產品中，並與 Apple Intelligence 技術深度結合。

M5 Mac 系列

2025 年下半年，Apple 將推出基於 M5 晶片的 Mac 系列，從基本款的 M5 到高端的 M5 Pro 和 M5 Max 晶片。這些新 Mac 設備將進一步強化性能，為專業用戶提供無與倫比的運算能力。

iPhone SE 4／iPhone 16e

Apple 計劃將 SE 系列更名為 iPhone 16e，並將其納入 iPhone 16 系列，與其他高端型號（如 iPhone 16、16 Plus、16 Pro 和 16 Pro Max）形成一個完整的產品陣容。目的可能想淡化 SE 系列「廉價版」的印象，並為產品注入更多高階功能，吸引那些希望在合理價格內體驗最新技術的用家。

與過去 4.7 寸的細螢幕設計不同，新機可能配備一塊 6.06 寸的全屏顯示螢幕。雖然螢幕刷新率仍保持在 60Hz，但對於中階機用家來說，這或已足夠。此外，根據報導，iPhone 16e 將搭載 Apple 最新自研的 5G 晶片。處理器方面，該機型可能採用 A18 晶片的精簡版，不僅性能優異，還將支援 Apple Intelligence 功能。