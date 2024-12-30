Apple Intelligence 2025年五大亮點｜Apple Intelligence 作為 Apple 近年的重心，從智能助手 Siri 到最新的 Genmoji，Apple 不斷將人工智慧（AI）融入更多日常操作之中。2025 年，Apple Intelligence 將迎來更多突破性功能，以下為即將推出的五大亮點。



優先通知功能

Apple Intelligence 即將推出的「優先通知」功能，將徹底改變處理通知的方式。這項功能的核心在於幫助用家區分重要和非重要通知，讓關鍵信息優先顯示在通知堆疊的頂端。

在「優先通知」功能啟用後，系統將利用 AI 分析用戶的使用習慣和優先級設定，智能地標記高優先級通知，例如來自重要聯絡人或緊急應用的通知。此功能特別適合忙碌的用家，幫助他們快速掌握所需信息，同時減少不必要的打擾。

更智能、更個性化 Siri

Siri 是 Apple Intelligence 的基石之一，而未來的升級將使其變得更加智能和實用，允許 Siri 全面整合用家的內容，如訊息、郵件、檔案和相片。這意味著，當需要快速找到一封郵件或某張相片時，只需簡單地向 Siri 提問即可。

另一個令人期待的功能是「螢幕感知」。當用家在設備上查看特定內容時，例如一張相片，Siri 將能識別屏幕上的內容，並執行相關指令。用戶可以直接對 Siri 說「發送這張相片給 John」，Siri 將自動完成操作，而不需要進一步的手動指定。

此外，Siri 的應用整合能力也將進一步提升。用家可以通過 Siri 在多個應用之間執行複雜操作，例如編輯一張相片後立即發送，或將文件從一個 App 移動到另一個 App。這些改進大幅提升了操作的便捷性，並且所有數據處理都會在設備上完成，以保障用家的隱私。

Genmoji 登陸 macOS

Genmoji 作為 Apple 的專屬表情符號生成工具，自推出以來便受到用家的喜愛。通過 AI 技術，Genmoji 能根據用戶的照片或個性設定生成獨一無二的動態表情符號。儘管 iOS 和 iPadOS 用戶早已能享受這項功能，但 macOS 的用戶則要等到 macOS Sequoia 15.3 更新後才能體驗。

Memory Movies

另一個將於 2025 年登陸 macOS 的新功能是Memory Movies。原本僅限於 iPhone 和 iPad，用家可以在相片 App 中輸入文字描述，如「家庭聚會」或「夏日旅行」，AI 將自動選取符合主題的相片和影片，生成一部配有音樂的精彩幻燈片。

多語言支持

目前 Apple Intelligence 只能使用 English-US。2025 年，Apple 計劃為多種語言提供全面支持，包括中文、日語、韓語、西班牙語、德語、法語等，讓更多用家能以母語使用 Apple 的 AI 功能。