vivo S20搭AI智能拍攝更顯優勢　猶如後置柔光影棚：捕捉每一瞬間

在智能手機市場日益激烈的競爭中，vivo S系列憑藉其出色的影像能力和時尚設計，始終佔據着一席之地。



vivo S20作為該系列的最新力作，不僅在硬件配置上進行了全面升級，更是在AI影像技術上實現了質的飛躍。下面就帶大家來深入了解一下vivo S20在日常使用和拍攝過程中都有哪些智能體驗。

vivo S20（中關村在線提供）

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從底層到用戶體驗 全面應用AI技術

vivo S20的AI影像技術，是其影像系統的重要組成部分，涵蓋了從拍攝到後期的全鏈條智能化處理。在拍攝過程中，vivo S20通過AI算法優化光線、色彩、構圖等元素，確保每一張照片都能呈現出最佳效果。而在後期處理階段，AI技術則進一步發揮作用，通過智能修圖、風格轉換、特效添加等功能，讓照片更加生動、有趣。

vivo S20（中關村在線提供）

vivo S20搭載了前後置柔光系統，其中前置攝像頭配備了雙柔光燈，後置則是影棚級柔光環。這一設計不僅提升了拍攝時的光線效果，還通過AI技術的結合，實現了更為智能的補光方案。在拍攝過程中，AI算法會根據環境光線和人物膚色，自動調整柔光燈的亮度和色温，確保照片中的膚色自然、通透。

實測顯示，在暗光環境下，vivo S20的前後置柔光系統能夠顯著提升照片的亮度，同時保持膚色的自然和細膩。尤其是在拍攝人像時，柔光燈的補光效果讓人物面部更加立體，減少了陰影和噪點，提升了整體畫面的質感。

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逆光拍攝一直是手機攝影的難題之一。vivo S20通過自研的AI 3D虛擬補光技術，有效解決了逆光拍攝時人臉灰濛的問題。在拍攝逆光人像時，AI算法會識別出人臉區域，並對其進行虛擬補光，使膚色更為通透、立體。同時，算法還會對背景進行智能處理，保持背景的層次感和細節。

vivo S20（中關村在線提供）

實測中，vivo S20在逆光環境下的自拍表現令人印象深刻。即使在強烈的陽光下，人臉依然能夠保持清晰、細膩，膚色自然，背景也沒有出現過曝或暗部細節丟失的情況。這一表現得益於vivo S20強大的AI算法和精準的曝光控制。

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為了改善前置廣角自拍中的臉型畸變問題，vivo S20採用了自研的AI臉型矯正算法。這一算法能夠識別出人臉的輪廓和特徵點，並根據預設的美學標準，對臉型進行智能優化。優化後的臉型更加符合大眾審美，五官更加立體、協調。

vivo S20（中關村在線提供）

在實測中，vivo S20的AI臉型矯正功能表現出色。無論是廣角自拍還是正常焦距自拍，臉型都能得到自然、和諧的優化。尤其是在拍攝大合照時，AI臉型矯正功能能夠確保每個人的臉型都得到適當的調整，讓整體畫面更加美觀。

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後置柔光影棚：專業布光，打造影棚級人像

vivo S20的後置柔光影棚功能，是其AI影像技術的又一亮點。該功能支持蝴蝶光和倫勃朗光兩種人像補光效果。蝴蝶光會在人物鼻子下方形成一種蝴蝶狀的陰影效果，起到瘦臉的效果；倫勃朗光則會把被攝者的臉部分為兩部分，一側被燈光照亮，另一側處於陰影中，形成一個三角形的光斑，使人物形象更具立體感。

在實測中，vivo S20的後置柔光影棚功能能夠輕鬆實現這兩種經典布光效果。無論是拍攝單人人像還是多人合照，都能呈現出專業級的人像效果。同時，AI算法還會根據環境光線和人物膚色，自動調整補光的亮度和色温，確保照片中的膚色自然、通透。

vivo S20創新性地推出了多巴胺動態照片功能。這一功能不僅能夠記錄笑容形成的全過程，捕捉更多情境細節，還能自動為Live內容生成精美的照片邊框。在實際使用中，用戶只需按下快門，vivo S20就會利用AI算法捕捉人物表情的變化，並生成一段動態照片。這段動態照片不僅包含了人物的表情變化，還融入了背景的變化和細節，讓照片更加生動、有趣。

實測顯示，多巴胺動態照片功能在記錄人物笑容方面表現出色。無論是微笑、大笑還是害羞的笑容，都能被精準捕捉並呈現為動態照片。同時，生成的動態照片質量也非常高，畫面流暢、細節豐富。

vivo S20（中關村在線提供）

vivo S20的AI照片修圖功能在優化人像和風景照方面表現出色。在優化人像時，算法能夠自動識別並調整膚色、五官和背景等元素，讓人物更加立體、自然。在優化風景照時，算法則能夠自動識別並調整天空、水面和植被等元素，讓畫面更加生動、有趣。

vivo S20（中關村在線提供）

總結

vivo S20作為vivo S系列的最新力作，在AI影像技術方面實現了質的飛躍。從拍攝過程中的AI補光、臉型矯正到後期處理中的AI消除、照片修圖等功能，vivo S20都展現出了其在影像領域的卓越實力。在實際使用中，vivo S20的AI影像技術不僅提升了照片的拍攝質量和後期處理效率，還為用戶帶來了更加智能、便捷的拍攝體驗。

綜上所述，通過智能化的拍攝和後期處理功能，vivo S20不僅提升了照片的拍攝質量和後期處理效率，還為用戶帶來了更加智能、便捷的拍攝體驗。對於喜歡攝影的用戶來說，vivo S20無疑是一款值得入手的手機。

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