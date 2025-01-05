iPhone 8大拍攝﹑剪片App推介｜收費免費都有　一款可前後鏡拍攝

iPhone 相機已經可以媲美很多專業攝影工具，而且在 App Store 上多樣的專業拍攝和剪輯 App 更進一步強化了 iPhone 的攝影能力。想知 iPhone 有什麼 App 用來拍攝與剪輯好用的話，以下 8 個外媒推介的 App 一定不能錯過。



FiLMiC Pro：專業級拍攝控制

FiLMiC Pro 是專為對拍攝有高度要求的用戶設計，提供多項手動控制功能，包括對焦、曝光、ISO、幀率和變焦等調整，讓用戶能精確掌控拍攝細節。此外，FiLMiC Pro 支援快速切換顏色模式、HDR 模式以及 ProRes 編碼，甚至提供曲線調整與電影預設等高階功能。

Kino：簡單又具電影感的錄製工具

Kino 結合易於操作的界面與專業級功能，適合希望賦予影片更多電影感的用戶。內建多種 LUT（查閱表），能即時為影片添加濾鏡效果。此外，Kino 支援 4K 120 幀拍攝功能，讓擁有 iPhone 16 Pro 的用戶充分發揮裝置的潛能。

Final Cut Camera：免費的專業拍攝體驗

如果你不想為付費，Final Cut Camera 是一個理想的選擇。這款由Apple推出的App支援調整白平衡、手動對焦，並能檢視音訊電平和畫面亮度的斑馬紋指示。雖然它最初設計為 iPad 用來遠程控制 iPhone 的拍攝工具，但作為獨立App同樣適用於 iPhone。完全免費，適合任何需要基本專業拍攝功能的用戶。

Blackmagic Camera

來自 DaVinci Resolve 背後團隊的 Blackmagic Camera，提供了多項手動控制功能，包括快門速度、ISO、白平衡等調整選項，還支援多鏡頭切換、幀率選擇及畫面穩定設置，是一款功能強大的免費工具。對於使用 iPhone 16 及更新型號的用戶，還新增了 Camera Control 支援和更先進的拍攝選項。

DoubleTake：多鏡頭同步拍攝

DoubleTake 是由 FiLMiC Pro 團隊開發的一款多鏡頭拍攝App，允許用戶同時使用兩個鏡頭錄製影片。例如，你可以同時使用前置和後置鏡頭，或在後置鏡頭間切換，輕鬆創建分屏效果。

Carousel Camera：解決影片縱橫比例

許多人習慣以縱向錄製社交平台用影片，但在電視或電腦上觀看時會出現黑邊問題。Carousel Camera 透過方形格式錄影，讓影片在不同方向觀看時都不會有黑邊。此外，它支援多種比例導出選項，包括 16:9 和 9:16，讓影片在各類平台的呈現更加出色。

LumaFusion：專業級剪輯

LumaFusion 是 iOS 平台上一款備受專業人士推崇的影片剪輯App，不僅支援多軌編輯，還提供豐富的特效、顏色調整、速度變換等功能。用戶可以輕鬆地將其作為桌面編輯器的延伸，在手機上完成多層次的影片處理工作。

iMovie：免費且直觀的剪輯工具

對於追求簡單易用的剪輯體驗，Apple自家的 iMovie 是一個不錯的選擇。它的直觀界面適合初學者，提供基本的剪輯功能，如裁切、加速、添加標題和音效等。此外，iMovie 還支援編輯 iPhone 13 及更新機型的電影模式影片，讓你的作品更加引人注目。