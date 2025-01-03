東京台場 GundamBase 高達模型店不時獨家發售限定版模型，吸引炒家組團去掃貨，影響真用家購買機會。最近BANDAI決定在入場時加設面部認證，門外告示有齊中英文解釋，明顯是針對利用外國人去掃貨的排隊黨。有網民埋怨炒家「玩爛件玩具」拖累所有高達迷私隱受損。



自疫情後很多人不愛出街，情願在家砌高達模型，萬代增建廠貨24小時喪啤也供不應求，各式限定版依然被炒得水漲船高。尤其各大Gundam Base高達模型專門店，不少款式也是店鋪限定別處買不到，吸引了炒家前去掃貨，更有不少有組織的中國蛇頭，帶同連日文也不懂的黑工去掃貨，搞到大排長龍、老百姓怨聲載道。

Gundam Base高達模型專門店不少款式也是店鋪限定別處買不到，吸引了炒家前去掃貨。

無論BANDAI方面加設多少事前入場預約、會員制、每日只能結帳1次限制，通通都被炒家破解。現時當GUNDAM BASE 有新貨到時，會先在官網搞抽籤限制人流，但不良分子會1個人抽幾次，如今新加面部認證，需要在入場時掃1次、付款時再對資料認樣，就可以靠系統捉到一個人排幾十次買完又買的炒家。雖然炒家仍然可以請更多中國人去當排隊黨掃貨，但最少可以增加這些人的成本，希望能打擊炒賣。

今次新加的面部認證，需要在入場時、以及付款時認證為同一人，並且會以AI處理，以防有人一日排幾次。@yoshi115t/X圖片

會再加限購數量，並限制同一人每日只能結帳1次。

不少高達模型迷不喜歡，覺得有損私隱：「點解買盒模型都要畀人影低個樣」「好懷念以前去舊式模型鋪，入到去會叫你慢慢揀。而家乜都同金錢炒賣扯上關係，變晒質。」但亦有用家認為Gundam Base 也是無奈之下，為保障一般用家權利才加設新做法，並覺得此做法比抽籤入場更方便，並笑言：「平時班炒家不斷來來回回7樓同停車場掃貨，希望新措施有效打擊炒風。」