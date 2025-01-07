Apple 今日釋出 iOS 18.2.1 更新，為用家提供錯誤修正。雖然官方更新說明中僅提到「提供了重要錯誤修正」，但結合近期已知的系統問題，可以梳理出此次更新可能解決的4大主要Bug。



截圖照片顏色飽和度過高

自iOS 18推出，部分用家反映在截圖功能中，顏色飽和度過高的問題十分明顯，特別是在進行圖片分享或編輯時，截圖顯示的色調常常偏離真實場景。這一問題在升級至iOS 18.2後更加惡化，許多用家的截圖色調顯得過於濃烈，特別是紅色和綠色的顯示尤為誇張。

此次iOS 18.2.1的更新針對這一問題進行了修復，調整了截圖生成的色彩算法，使得截圖顏色更加自然，與螢幕顯示的內容一致。

Siri計錯數

Siri 在 iOS 18 版本中，有用家發現在某些情況下的數學運算出現錯誤。例如，在解鎖畫面下詢問「99+33等於多少」，Siri 可能回答錯誤答案「133」，而非正確的「132」。這一問題引發了許多用家的討論。

iOS 18相機黑畫面

在iOS 18.2版本中，許多用家反映相機啟動時會遇到黑畫面的問題，這一問題特別常見於Face ID尚未解鎖的情況下。部分用家需要多次關閉並重新打開相機App才能正常使用，甚至連iPhone 16 Pro的相機控制鈕也無法解決這一問題。

此次iOS 18.2.1的更新針對相機黑屏問題進行了修復，經用家測試，更新後相機黑屏情況顯著減少，閃光燈的響應速度也得到了提升，使得拍照和錄影過程更加順暢。

Face ID解鎖和手電筒延遲

部分用家在升級至iOS 18後，反映在遊戲模式時，Face ID的臉部解鎖速度變慢，甚至出現需要多次嘗試才能成功解鎖的情況。同時，手電筒的啟動也存在明顯的延遲。iOS 18.2.1對此進行了優化，解決了Face ID解鎖和手電筒啟動的延遲問題。更新後，Face ID的識別速度恢復流暢。