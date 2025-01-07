CES｜AMD Ryzen 9000系列亮相　遊戲、創作力表現超Intel旗艦產品

已經領先的 AMD，還在擴大優勢。



1 月 6 日，AMD 在拉斯維加斯舉行的 CES 2025 上進行了重要發布，展示了旗下最新一代高端 CPU 和 GPU。

昨晚的發布覆蓋 AMD 的所有消費級產品線，包括用於 AI PC 的全新 Ryzen AI Max、Ryzen AI 300 和 Ryzen AI 200 CPU，以及用於遊戲台式機和筆記本電腦以及手持遊戲系統的高性能晶片。

其中，16 核 32 線程的 Ryzen 9 9950X3D 格外吸引眼球。它採用最新一代 Zen 5 架構，搭配 AMD 主導的遊戲加速 X3D 技術，提供了 128MB 的 L3 緩存。AMD 表示，這款晶片在遊戲性能方面可以輕鬆超越Intel（英特爾） Arrow Lake 旗艦產品（Core Ultra 9 285K）多達 20%；與 Ryzen 9 7950X3D 相比，它在內容創作方面也提供了更大的性能提升 —— 速度提高了 13%。不過，這是以 TDP 增加 50W 為代價的。

AMD 還將推出一款新的 Ryzen 9 9900X3D，它配備 12 核和 24 線程，搭配 128MB 的 L3 緩存。

最高端 CPU 獲得 X3D 加持

與上代 7950X3D 和 7900X3D 一樣，9950X3D 和 9900X3D 都使用了兩個計算晶片，其中一個採用了 3D 堆疊 V-Cache 小晶片（chiplet），從而將緩存容量提升到了 128MB，但導致了時鐘頻率下降。另一個標準晶片可以達到更高的時鐘頻率，從而在單線程和多線程任務中提供了更強的性能。下表為各型號處理器的規格和售價。

各型號處理器的規格和售價

AMD 現有的 Ryzen 7 9800X3D 是無可爭議的最佳遊戲 CPU，但在零售店幾乎買不到。此次 AMD Zen 5 架構驅動的 X3D 型號處理器將進一步擴大吸引力，也更容易買得到。據了解，9950X3D 和 9900X3D 將於 2025 年 3 月上市，但定價尚未公布。

接下來將詳細介紹這兩款處理器的遊戲和創作力的基準表現。

+ 7

超頻後遊戲性能比英特爾旗艦強 20％

在遊戲方面，9950X3D 和 9900X3D 在晶片設計中採用了 3D 堆疊 SRAM，因而提高了遊戲性能。不過這項 3D V-Cache 技術並不會平等地對所有遊戲實現加速，因此要注意權衡。

AMD 的測試結果顯示，在 40 款遊戲中，9950X3D 以 20％的優勢擊敗了英特爾旗艦 Arrow Lake Core Ultra 9 285K。不過，AMD 在 9950X3D 中使用了超頻的 DDR5-6000 內存，而 285K 使用了普通的 DDR5-6400，這成為了優勢來源。

另外，9950X3D 的遊戲性能與遊戲王者 9800X3D 相差無幾（僅相差 1％），與上一代 7950X3D 相比提高了 8％。

不過，AMD 沒有提供 9900X3D 的基準測試結果，只有等到上市後才能知道完整的性能結果。同時，雖然 AMD 提供了 40 款遊戲的整體基準測試，但目前只給出了其中 13 款遊戲的結果，其他遊戲的表現尚未可知。

無論如何，這又一次對英特爾處理器造成了打擊。在發布時，英特爾 Core Ultra 200SArrow Lake 在遊戲性能方面並沒有給用戶留下深刻印象。

生產力和創作力表現同步提升

此外，需要注意的是，AMD 在採用 3D V-Cache 堆疊設計後提高了遊戲性能，但最終導致了標準生產力工作的性能低於標準 Ryzen 9000 系列的非 X3D 處理器。但是，X3D 型號的處理器由於配備了更多內核，因而可以在更吃性能（heavier）的用例中提供更高的性能。

生產力和創作力表現同步提升

之前的 3D V-Cache 型號，尤其是 Ryzen 7 5800X3D 在遊戲之外的表現很差，只能作為遊戲處理器使用。9950X3D 和 9900X3D 應該會是出色的全能型處理器，因為它們具有更高的頻率，可以同時提供出色的內容性能和當前所有處理器中最快的遊戲性能。

再次，AMD 聲稱以 10% 的領先優勢輕鬆擊敗了英特爾的旗艦 285K，儘管勝利主要集中在多線程應用程序上，並且一些異常值可以大大提高了平均排名（7zip、Photoshop）。在更廣泛的應用程序中，這可能是一場更加激烈的競爭。AMD 還表示，它從 20 個基準測試中得出了整體指標，但只分享了其中 9 個的結果，並沒有列出使用的其他應用程序。

另外，9950X3D 在創作者應用中比上代 7950X3D 快了 13%，是個不錯的代際進步。

同樣，9900X3D 的基準測試仍然沒有放出。這並不奇怪，畢竟上代 7900X3D 的表現就沒有那麼厲害。

Radeon RX 9000 系列顯卡問世 4nm 工藝，支持 FSR 4

今天 AMD 在 CES 上還公布了其下一代 Radeon RX 9000 系列顯卡，其基於最新的 RDNA 4 架構，包括支持 AI 的 FSR 4（FidelityFX Super Resolution 4）升級技術。

延伸閱讀：生成式AI應用100強 ChatGPT霸榜挑戰者出現 消費者最愛是這些（點擊連結看全文）

+ 14

Radeon RX 9070 XT 和 Radeon RX 9070 都將在第一季度由多家顯卡製造商推出，但 AMD 尚未詳細說明規格、價格或確切的上市日期。

來源：https://www.theverge.com/2025/1/6/24336246/amd-radeon-rx-9070-series-rdna-4-fsr-4-ces-2025

AMD 表示，基於 RDNA 4 的 GPU 顯著提升了 AI 性能。AMD 優化了 RDNA 4 中的計算單元，改進了光線追蹤引擎和性能，並提升了媒體編碼質量。具體來講，RX 9070 XT 和 RX 9070 顯卡基於 4nm 工藝打造，將配備 AMD 的第二代 AI 加速器、第三代光線追蹤加速器以及第二代 Radiance 顯示引擎。

RDNA 4 的 GPU 顯著提升了 AI 性能

RDNA 4 架構還支持 FSR 4，FSR 4 是基於機器學習的升級技術，是對 AMD 產品的升級和幀生成技術的更新，專為 RDNA 4 及其專用的 AI 加速器硬件開發。

RDNA 4

在今天早些時候的 AMD CES 主題演講中，微軟 Xbox 遊戲工作室負責人 Matt Booty 登台確認，FSR 4 將在今年晚些時候推出的《使命召喚：黑色行動 6》（Call of Duty: Black Ops 6）中提供支持，進一步提升玩家的視覺體驗和性能表現。

不過，AMD 尚未展示 FSR 4 與英偉達的 DLSS 技術相比如何，或者我們應該期待下一代 FSR 帶來哪些類型的性能提升或圖像質量改進。

目前還不清楚 RX 9070 系列 GPU 究竟會在競爭中提供什麼樣的性能，但在 RDNA 4 的品牌宣傳幻燈片中，AMD 似乎暗示 9070 系列將提供與 Nvidia GeForce RTX 4070 Ti 和 RTX 4070 Super 類似的性能。我們知道現在英偉達的顯卡價格已經提升到了較高的水平，AMD 的新顯卡或許會利用性價比優勢佔據不小的市場。

AMD 新顯卡

在 CES 上，AMD 預計會展示新一代 GPU 的樣品，不過今天的「發布」還不算正式發布。RDNA 4 的正式發布日期在 2025 年的一季度，在昨晚展示的兩款顯卡之外，其他的型號會更晚發布。

參考內容：

https://www.youtube.com/watch?v=WJoaV5NnPtw



https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amd-launches-ryzen-9-9950x3d-and-9900x3d-claims-20-percent-faster-gaming-performance-than-intels-flagship-arrow-lake-processors



https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/amd-rdna-4-radeon-rx-9000-series-gpus-revealed-targeting-mainstream-price-and-performance-with-improved-ai-and-ray-tracing



https://www.theverge.com/2025/1/6/24336246/amd-radeon-rx-9070-series-rdna-4-fsr-4-ces-2025



延伸閱讀：情感AI是什麼？為何價值500億美元？它真的能懂得你的心情嗎？（點擊連結看全文）

+ 28

【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】