冬天風扇不用勿亂收！收納前3個動作延長使用壽命 夏天開返更慳電｜不少人到了冬天會開始把風扇收納起來，不過收納時都有很多注意地方，如果一不少心可能會減少使用壽命。一起學風扇收納前3個動作，讓夏天重開時更慳電！



冬天風扇不用勿亂收！

不少人在冬天都會將風扇收起來，台灣電力公司曾在「台電電力粉絲團」上發文指出，這樣的做法其實是不正確的，風扇使用了一季後，電風扇很可能已經累積了大量的灰塵和污垢。如果不清潔就直接收納，會讓灰塵越來越多之餘，夏天要用時清潔的工作也會變得更加繁瑣，甚至還可能影響風扇的運作。

風扇收納前3個動作延長使用壽命 (資料圖片)

即睇風扇收納前3個動作延長使用壽命

1.清潔扇葉與網罩

首先，使用乾布拭擦扇葉和網罩表面，以去除表面的灰塵和污垢。接著，將扇葉浸泡在約40℃的溫水中，並加入適量的洗衣粉進行清洗。完成後，用乾布清潔電扇的基座和機體，在扇葉和網罩完全風乾後，再將電風扇組裝，並開機檢查運作是否正常。

1.清潔扇葉與網罩 (資料圖片)

2.使用防護罩

清洗後建議使用專用的防護套，或是不織布、大型膠袋等物料來覆蓋風扇，這樣可以有效防止灰塵再次進入，保持電風扇的清潔狀態。

3.保持存放空間乾燥

電器零件容易因受潮而損壞，故此在清潔後電風扇應存放在乾燥的環境中。並在儲存的空間內放置除濕劑，以保持空氣的乾燥，以及進一步保護電風扇的零件。

3.保持存放空間乾燥 (資料圖片)

透過這些簡單的清潔與存放步驟可延長電風扇的使用壽命，並確保它在下個季節能夠正常運作。希望在換季之際，都可以清潔給電風扇一次。