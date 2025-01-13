SUCK樂園舞台劇The Club優先搶票攻略｜AK、王菀之｜座位表+連結

SUCK樂園舞台劇The Club優先搶票攻略｜AK、王菀之｜附座位表+連結｜《SUCK樂園》由多位新世代紅人王菀之、江𤒹生、韋羅莎、白只、楊偉倫、蔡曉童演出的舞台喜劇《SUCK樂園》，決定5月開場，合共演出14場，fans一定不要錯過！將於1月13日提供於The Club會員優先購買！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



舞台喜劇《SUCK樂園》將於2025年5月舉行，香港演藝學院歌劇院舉行！

The Club 優先訂票將於2025年1月13日上午11時起準時開搶！「拾下拾下，過咗大半世。塞下塞下，失去咗一切。」從SUCK SUCK地嘅現實，跳入充滿幻想與現實交織嘅舞台喜劇《SUCK樂園》！

The Club 優先訂票

VIP 門票：$1090 （另加HK$55 手續費，合共HK$1145）

$890 （另加HK$55 手續費，合共HK$945）

$690 （另加HK$55 手續費，合共HK$745）

$490 （另加HK$55 手續費，合共HK$545）

每個The Club帳戶可兌換不多於6張門票

《SUCK樂園舞台劇》直購連結 👉 直購連結

👇SUCK樂園 舞台劇 座位表👇

SUCK樂園舞台劇 門券、座位表及價錢資訊

官方公布「SUCK樂園舞台劇」門券價錢為$1,090（VIP） / $890 / $690 / $490。（每張另加HK$55手續費）

SUCK樂園舞台劇 演出日期

SUCK樂園舞台劇演出日期為2025年5月16-18日, 20-25日, 27-31日 晚上8時正；2025年6月1日 下午3時正，合共14場

SUCK樂園舞台劇 The Club發售資訊

早前公佈了SUCK樂園舞台劇 The Club優先發售時間，將是1月13日上午11時於The Club官網開售。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

SUCK樂園舞台劇 何時舉行？如何搶購？ SUCK樂園舞台劇 即睇購買連結及心得 SUCK樂園舞台劇 於哪個場地舉行？ 亞洲國際博覽館Arena 舉行 SUCK樂園舞台劇 門券詳情？ 門券價錢為$1,090（VIP） / $890 / $690 / $490。（每張另加HK$55手續費）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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SUCK樂園舞台劇｜6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入The Club，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「SUCK樂園舞台劇」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。