任天堂Switch 2被流出？CES展配件廠商偷跑公開設計 Amazon有殼賣｜不少人都十分期待任天堂Switch 2推出，近日在美國最大國際消費性電子展CES(Consumer Electronics Show)中，有配件廠商偷跑公開了任天堂Switch 2的設計，除此之外，更在Amazon上找到Switch 2的保護殼賣，讓人在任天堂正式推出之前就知到其設計。



任天堂Switch 2被流出？

Switch 2 的傳聞近期不斷湧現。而在近期的CES展中， 配件製造商 Genki 卻展示 Switch 2 的配件，以及疑似 Joy-Con 和 Switch 2 本身的模型。

任天堂Switch 2被流出？(Netzwelt)

任天堂Switch 2被流出？(Netzwelt)

CES展配件廠商偷跑公開設計

外媒 Netzwelt 在活動中成功拿到了這個模型，有指這個模型並未在他們的公共展位上展示。只是向潛在客戶展示 Genki 配件的功能和正在開發的內容。Genki 指這個模型的尺寸與真正的 Switch 2 完全相同，基本功能如移除 Joy-Con 也應該像即將推出的任天堂主機一樣運作。Genki 計劃推出多款 Switch 2 產品，包括底座和控制器。

CES展配件廠商偷跑公開設計(Netzwelt)

CES展配件廠商偷跑公開設計(Netzwelt)

CES展配件廠商偷跑曝光Switch 2設計(Netzwelt)

Netzwelt 指出，這個模型握起來感覺明顯更大，如果從模型上移除 Joy-Con，可以將其向側面移動，而不再需要向上推入，不過並模型上不會有磁性吸附，所以即將推出的手持設備可能也會有控制器的機械鎖定。Netzwelt 提到在 CES 展上的模型右側 Joy-Con 上有一個額外的按鈕。這個按鈕在模型上並沒有標示，但很可能是新的「C」按鈕。

除此之外，在Amazon上都可以看到Switch 2的保護殼售賣，疑似暴露了Switch 2的設計。不知大家又是否喜歡這個新設計。

Amazon上都可以看到Switch 2的保護殼售賣 (Amazon截圖)

傳聞的「C」按鈕

之前就有傳任天堂的Switch 2會新增「C」按鈕。按鈕設計進化：更大的按鈕與全新「C」鍵根據爆料，Nintendo Switch 2 的操控按鈕設計將迎來明顯變化。首先，Joy-Con 手柄上的 ZL 和 ZR 按鍵會比現有的 Switch 按鍵更大，這一設計改動可能是為了增強操作舒適度並適配更精確的遊戲操作。此外，右側手柄還新增了一個全新的「C」鍵，這是 Switch 系列中首次出現的新按鍵功能。儘管目前關於「C」鍵的具體用途尚未公開，但它可能會為遊戲玩法帶來新的創意空間，尤其是在需要複雜控制的遊戲中提供額外的操作空間。

新Joy-Con設計

這次的流出也符合之前的傳聞，有傳Switch 2 的 Joy-Con 採用了內嵌磁鐵作為連接的技術。這一創新設計不僅為手柄的固定提供了更穩定的解決方案，還可能減少過去滑槽損壞的問題。

相容性與卡帶設計的改進

據指Switch 2 將繼續支援原有 Switch 遊戲的相容性，然而，任天堂似乎也考慮到避免新舊遊戲卡帶混用的可能性，為此在 Switch 2 的遊戲卡帶設計上做出了一些變更，例如卡帶「齒形」的改動。