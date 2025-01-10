Nintendo Switch 2 發售日／外型／性能總整理｜可玩上1代遊戲帶吸引度大增｜任天堂2025年下代手提遊戲機Nintendo Swich 2，在早前美國舉行的CES 2025 消費性電子展上，竟有遊戲機配件商完全「不藏了」直接公開Switch 2代 dummy機任人拍照拍片，事件轟動網民之餘任天堂在1月9日亦發表聲明指：「這些並非官方資訊」即沒有否認dummy機為真（笑）



好吧，我們也不藏了，一起來看看幾乎公認9成9真的Switch 2代外型／性能／發售日總整理！

Amazon預售三廠配件．意外曝光Switch 2 發售日

配件商不只在CES公然給公眾觀看Switch 2 真面目，更有網民發現不少商戶已在Amazon上預售新機保護殼，由於發送日期為2025年3月25日，換言之即等同曝光了Switch 2代的發售日，就是3月尾左右！原本就傳任天堂為省靚2024財政年盤數，預定1月尾開發布會，3月發售，跟傳聞完全一致。

Amazon預售三廠配件．意外曝光Switch 2 發售日

Amazon預售三廠配件．意外曝光Switch 2 發售日

外觀：無甚驚喜、手感熟悉

大家都應該沒有忘記，任天堂過去的手提遊戲機，一個機型總會出很多變種，就算真正升級換代，3DS的操作方法和外觀跟上代NDS也是很像的。今次Nintendo Switch 2亦一樣，從機面看來主機跟上代是－－毫無分別！螢幕 8 吋大，右側新型 Joy-Con 增添了一粒「C 按鍵」。

Switch 2外型曝光（GENKI Threads 圖片）

Switch 2外型曝光（GENKI Threads 圖片）

Switch 2代消息硬件效能提升3倍鬥PS5、2大「革新」被罵不進反退

向下兼容｜可玩上代遊戲吸引度大增

據悉Switch 2代 將能向下兼容1代主機遊戲，而且不只是DL的下載版，更能直接插上代卡帶，所有舊game都可在新機玩，玩家自然是拍手支持，事關新機推出未必一定有很多game，Switch擁有龐大的用戶群，如果可以玩舊game，吸引力自然大大增加。

向下兼容｜可玩上代遊戲吸引度大增

傳任天堂Switch 2向下兼容 對舊遊戲進行技術增強 80%玩家要買

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Joy-Con手掣磁力連接／不再飄移，但定價將非常貴？

為完全解決 Switch Joy-Con手掣的設計缺陷所引至的連接不良問題，2代 Joy-Con 將改用磁力而不是滑槽接駁，更表示會一舉解決 Analog 掣飄移。另外，Joy-Con 的機身將略為加厚，更圓潤和稍大的尺寸在長時間遊玩時仍感舒適。不過有傳新手掣成本上漲，Joy-Con單價將會提高。

任天堂Switch 2被流出？(Netzwelt)

有傳跟機送的Joy-Con握把會改為「A」字型，左右手掣將加上一定斜度，更合適人體工學，中間有偷空位置，令握持感更好。

有傳跟機送的Joy-Con握把會改為「A」字型(Netzwelt)

有傳跟機送的Joy-Con握把會改為「A」字型（GENKI Threads 圖片）

Switch 2被流出？CES展配件廠商偷跑曝光機身設計 Amazon有殼賣

電視底座｜變子母雙屏

Swich主機接駁Nintendo Switch底座後，加插火牛及HDMI線，在「TV mode」輸出更細緻的畫面，2代機一樣有這個功能，而且新底座前，提供更高便利性與新的可能性。

Switch 2 TV Mode 將實現子母雙屏

硬件效能提升｜可與PS5一鬥？

Switch 2 的硬件效能據傳比1代強三倍，內置 12GB 系統運作專用RAM、採用 NVIDIA Tegra 239 CPU ，又支援 NVIDIA 的 DLSS 超解析度技術，大幅提升圖像品質令到三廠可以將各種大作遊戲直接移植至Switch 2，有較多條件與 PS5 和 Xbox Series X 抗衡。