ChatGPT協助犯案？美國Tesla Cybertruck爆炸案疑犯曾請教AI問題｜美國於元旦日發生了一宗Tesla Cybertruck電動車爆炸案，而當地警方調查後表示此案件有用ChatGPT等生成AI協助計劃，並解答策劃的1大關鍵難題，即睇詳情。



ChatGPT協助犯案？

元旦日有日在美國總統特朗普旗下的特朗普酒店（Trump Hotel Las Vegas）外引爆Tesla Cybertruck，而拉斯維加斯警方於週二(7日)表示他使用了多個AI幫忙策劃，其中就包括ChatGPT。在37歲的疑犯Matthew Livelsberger自殺身亡近一周後，官員指根據他書寫的資料，他並不打算殺死其他人。

ChatGPT協助犯案？(ChatGPT)

美國Tesla車爆炸案疑犯問AI「這個」問題幫忙

官方對他在ChatGPT上的搜尋紀錄進行調查，發現他曾尋找有關爆炸目標的信息、某些彈藥的速度以及煙火在亞利桑那州是否合法的資訊。以及爆炸最關鍵的問題：哪裡購買爆炸材料、如何組裝這些材料以及如何使其爆炸。當地警方表示，這可能是美國首例利用人工智能製作爆炸物的案件。

美國Tesla車爆炸案疑犯問AI「這個」問題幫忙(Reuters)

疑犯Matthew Livelsberge是一名曾兩次部署到阿富汗的美國陸軍綠貝雷部隊士兵，住在科羅拉多州的科羅拉多斯普林斯。他留下了便條指，這次爆炸是一場旨在喚醒國家問題，並稱他需要「清洗」自己的思想，「擺脫我所失去的兄弟的負擔，並解除我所奪取的生命的重擔」。這次爆炸造成七人輕傷，但幾乎沒有對特朗普國際酒店造成損害。當局表示Matthew Livelsberge是單獨行動。他留下的信件涉及政治不滿、社會問題和國內外事務，包括烏克蘭戰爭。他寫道，美國「重病在身，正走向崩潰」。

AI惡意使用存隱憂

雖然在一封電子郵件聲明中，OpenAI表示它致力於確保其工具為「負責任使用」，並拒絕有害的指令。但在這種情況下，ChatGPT提供的是已經在互聯網上公開的信息，並對有害或非法活動提供了警告。所以可以被這樣惡意利用。拉斯維加斯都市警察局局長Kevin McMahill稱生成AI是「遊戲規則的改變者」，表示該部門正在與其他執法機構共享信息。