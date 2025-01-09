買Notebook前等一等！5大原因要等明年MacBook Pro　終於有OLED

MacBook Pro 2026大更新｜如正想買手提電腦的話，或許可以先等一下，因有傳 2026 年的 MacBook Pro 將進行一次全面性的設計與技術升級，這將不僅僅是性能上的提升，更是把 MacBook Pro的規格大大升級，以下5大傳聞更揭示了新 MacBook Pro 令果迷值得期待的地方。



OLED螢幕

新 MacBook Pro 預計在 2026 年推出，最令人期待的變化是採用OLED螢幕。相較於當前使用的mini-LED螢幕，OLED技術將帶來更高的亮度、更深的黑色、以及更高的對比度，這對於專業設計師、攝影師以及需要精確顯示的用家來說是一大福音。此外，OLED的能源效率更高，有助於延長電池壽命。

輕薄設計

Apple 計劃利用 OLED 技術的優勢，讓2026年的MacBook Pro實現更輕薄的設計。根據《彭博社》記者Mark Gurman的報導，Apple 希望在未來幾年內大幅減少MacBook Pro的厚度。如果能成功實現輕薄設計的同時，保留多樣化的連接埠和高性能，將為用家提供更具便攜性且功能完整的使用體驗。

打孔鏡頭

MacBook Pro的「瀏海」設計自推出以來一直存在爭議，而2026年的型號有望徹底消除這一設計，改採用打孔鏡頭的形式。新的設計將提供更多的可視像素，帶來更為完整的顯示效果。

5G連接功能

Apple 多年來一直致力於開發自家5G晶片，並計劃於2025年首次將其應用於iPhone SE和部分低價iPad型號。根據Mark Gurman的報導，Apple 正在評估是否在2026年的MacBook Pro中引入第二代5G晶片，為筆記本電腦帶來移動網路連接功能。如果成真，這將使MacBook Pro成為一款真正的「隨時隨地」工作設備，用家不再需要依賴Wi-Fi連接。

M6晶片

2026年的MacBook Pro將搭載M6系列晶片，這是基於台積電最新2nm製程技術打造的產品。相比於2025年的M5晶片，M6系列晶片可能引入全新的晶片封裝技術，例如WMCM（晶圓級多晶片模組），這將使CPU、GPU和神經引擎等組件更加緊密集成，實現更高的性能與能源效率。