HDMI 2.2規格發布　頻寬達96 Gbps可支援16K　4K 240Hz裝置成常態

在CES 2025展會上，HDMI Forum正式發布了最新的HDMI 2.2規格，預料在今年以內，4K 240Hz將成為顯示器主流標準。



在CES 2025展會上，HDMI Forum正式發布了最新的HDMI 2.2規格，以及搭配使用的Ultra96 HDMI線纜。

新規格將頻寬大幅提升至96Gbps，是HDMI 2.1的兩倍， 意味著可支援更高的解析度和畫面更新率，為電視、電競螢幕以及AR/VR等應用帶來顯著的效能提升。

HDMI Forum公布最新HDMI 2.2規格，頻寬大幅提升至96Gbps。 （HDMI Forum）

根據外媒《Tom’s guide》報導，預計HDMI 2.2支援高達480fps的4K分辨率，以及高達120fps的 12K分辨率，最高更可支援到16K解析度。

符合ULTRA96 HDMI纜線認證的高速影像傳輸線材預計在2025年下半年上市，預計隨支援HDMI 2.2的顯示器產品陸續推出後，今年以內4K 240Hz更新率將成為常態。

搭配HDMI 2.2使用的Ultra96 HDMI線纜。 （HDMI Forum）

HDMI 2.2威在哪？遊戲、VR、MR…都可用

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HDMI Forum指出，HDMI 2.2最顯著的改進在於頻寬的提升，從HDMI 2.1的48Gbps翻倍至96Gbps。這意味著，消費者將能在高階電視和顯示器享受更精細、更流暢的影像，帶來更具沉浸感的遊戲體驗，尤其是在 PC 遊戲和次世代遊戲主機上。

隨著輝達RTX 50系列顯卡的推出，可以實現真正原生的高解析度遊戲體驗，例如4K解析度搭配480fps的畫面更新率。

RTX 5090為1,999美元，比起去年的RTX 4090貴上400美元、漲幅約25% （輝達YouTube）

此外，虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）和混合實境（MR）應用也需要高頻寬和低延遲的影音傳輸，HDMI 2.2 能夠滿足這些需求，提供更逼真的虛擬體驗。隨著Android XR的發展，這項技術有望應用於Samsung（三星）的Project Moohan頭戴式裝置等產品。

HDMI 2.2也適用於各種商業應用，例如大型數位看板、醫療影像、機器視覺等，這些應用都需要高解析度和高傳輸速率的影音傳輸。

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不只視覺！音訊表現也升級

此外，HDMI 2.2也改善了音訊表現。透過Latency Indication Protocol (LIP，延遲指示協定)，影音同步將更加精準，讓包含soundbars（聲霸）等音響設備的系統配置更容易達到最佳效果。

HDMI Forum總裁Chandlee Harrell表示：

HDMI Forum的持續使命是開發符合HDMI生態系統對高效能功能日益增長的需求的規格，這些技術和產品正進入市場並將在未來繼續發展。

Harrell在會議中提到，僅2024年就有140億台支援HDMI的裝置出貨。他指出，4K/144Hz已成為常見規格，新一代電視已支援4K/240Hz，且100吋、98吋和85吋螢幕的市場快速成長。隨著12K解析度的出現，高解析度普及的速度值得關注。

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