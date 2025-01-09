螢幕比例演變之路　控制成本是主因　21:9超寬屏會是終極答案？

你是否好奇過，為什麼我們小時候家裏的「大屁股」電視和顯示器，大多都是方方正正的4:3比例，而現在，無論是LCD電視還是顯示器，16:9的比例幾乎成了標配，甚至一些追求極致視覺體驗的顯示器，已經邁向了21:9的超寬屏時代？



今天，就讓我們一起揭開這背後的秘密，看看屏幕比例的變化，是不是真如你所想，只是廠商們為了節約成本的小把戲？

螢幕比例演變之路（unsplash@thomas-becher）

螢幕比例演變之路

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記得那些年，家裏的「大屁股」電視，雖然笨重，但每當夜幕降臨，全家人圍坐一起，那份溫馨與歡樂，至今仍讓人懷念。那時的屏幕，多是4:3的比例，彷彿是對傳統影像世界的一種堅守。然而，隨著技術的進步，特別是液晶顯示技術的興起，屏幕比例開始悄然發生變化。

廠商們紛紛打出「更符合人眼視覺比例，更有沉浸感」的旗號，將屏幕比例推向了16:9，甚至更寬的21:9。乍一聽，這似乎是科技進步帶給我們的視覺盛宴。但真相往往比表面看起來複雜得多。

讓我們用數據說話。以34英寸的屏幕為例，4:3比例的屏幕面積為33.3萬平方毫米，而16:9的比例則縮減到了29.6萬，21:9更是只有25.1萬。這意味著，在相同對角線長度的前提下，屏幕比例越寬，實際使用的面板面積就越小，成本自然就降下來了。看來，節約成本這一說法，也並非完全空穴來風。

但話說回來，屏幕比例的變化，絕非僅僅為了節約成本那麼簡單。它背後，還隱藏著更深層次的科技原理。

螢幕比例演變之路（unsplash@aleks-dorohovich）

早期的CRT（陰極射線管）顯示器，受限於電子束掃描的原理，屏幕比例的選擇極為受限。電子束從屏幕左上角開始，逐行掃描，直到右下角。在這個過程中，如果分辨率提高，刷新率就會下降，導致畫面閃爍，影響觀看體驗。而16:9的比例，在CRT時代，意味著更高的橫向分辨率和更低的縱向分辨率，這無疑會增加成本和技術難度。因此，4:3的比例，在當時是最經濟、最實用的選擇。

再來看電視信號的源頭——影像記錄設備。鏡頭是正圓的，理論上，它能捕捉到的圖像訊息範圍也是圓形的。但為了符合人們的審美習慣，錄製設備需要在圓形訊息中，找到一個最佳的裁剪比例。在攝影技術發展的早期，底片格式多樣，但大多數都接近4:3的比例。因此，電視屏幕，作為訊息的展示終端，也自然遵循了這一比例。

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隨著液晶顯示技術的出現，屏幕比例的變化迎來了新的契機。液晶面板的生產，不再像CRT那樣受到物理原理的嚴格限制。更重要的是，數字影像系統、非編系統、鏡頭技術以及數字化廣播系統的快速發展，使得屏幕比例的選擇變得更加靈活。

螢幕比例演變之路（中關村在線提供）

在液晶面板時代，4:3的比例，對於廠商來說，確實是一種浪費。因為液晶面板的生產，更傾向於標準化，寬比例能夠更有效地利用面板材料，減少浪費。因此，16:9甚至更寬的比例，首先在電腦顯示器上得到了廣泛應用。隨著廣播電視系統的數字化改造，4:3的比例逐漸被淘汰，成為了歷史的記憶。

如今，21:9的超寬屏顯示器，已經成為追求極致視覺體驗玩家的新寵。它不僅能夠提供更廣闊的視野，還能在觀影、遊戲等場景中，帶來更加沉浸式的體驗。但不可否認的是，這種寬比例屏幕的出現，同樣離不開成本控制的考量。

總的來說，屏幕比例的變化，是科技進步、成本控制、審美需求等多方面因素共同作用的結果。它不僅僅是一種技術上的革新，更是一種視覺體驗上的升級。在這個過程中，我們見證了科技的進步，也感受到了時代的變遷。未來，屏幕比例還會如何變化？讓我們拭目以待。

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