魷魚遊戲2 x KYUBI 啟德限定店｜AK@Mirror（Anson Kong 江𤒹生）開設的時裝品牌KYUBI常有重磅聯乘，新企劃聯同Netflix大熱作《魷魚遊戲2》於啟德AIRSIDE開設期間限定店，場外有4米高英熙娃娃畀你打卡，入面仲重現了魷魚遊戲內不少場景、掃KYUBI限定的Tee、hoodie之外，吉祥物KYUBI仔仲化身為《魷》內的粉紅兵，出figure勁可愛。



場外有個4米高的英熙娃娃，由於位於公眾空間，就算未能成功排隊入內掃限定品，經過啟德站AIRSIDE都可以上地面行過去打個卡，扮成在英熙娃娃面前玩123紅綠燈的參加者拍條reels。

場外有個4米高的英熙娃娃，行過去打個卡。

當中仲野生捕捉到真人版英熙娃娃！勁可愛！

入到全店落地玻璃影相勁靚的限定店，大門口就有《魷魚遊戲2》大奸角「Frontman」的黑色面具，打個卡先！之後就會見到尤如《魷魚遊戲2》槍戰大場面的情景，有好多大公仔影相。再望望天花板，你會見到每集用來儲「死人財」的透明豬仔錢罌，好想打爛佢拎錢走，我不想工作了。

大門口就有《魷魚遊戲2》大奸角「Frontman」的黑色面具

尤如《魷魚遊戲2》槍戰大場面的情景，有好多大公仔影相。

再望望天花板，見到每集用來儲「死人財」的透明豬仔錢罌，好想打爛佢拎錢走。

記者自己係玩具儲家，所以偏心少少先介紹這對粉紅兵KYUBI仔figure，佢一套有兩隻，除面具後1款係KYUBI仔頭雕、一款就係狐狸頭，更附替換手型，可以拎起除下來的面具。場內仲display灰色衫：遊戲GM Frontman 版本，但發售方式未定。（$456/1對）

粉紅兵KYUBI仔figure一套兩隻（$456/1對）

場內仲display灰色衫：遊戲GM Frontman 版本，但發售方式未定。

多款KYUBI重磅用料的圖案tee($520)及hoodie($880)連帽衛衣，圖案有幪面人、粉紅兵、英熙娃娃等，冬天最合著用。

多款KYUBI重磅用料的圖案tee($520)及hoodie($880)連帽衛衣，圖案有幪面人、粉紅兵、英熙娃娃等，冬天最合著用。

多款KYUBI重磅用料的圖案tee($520)及hoodie($880)連帽衛衣，圖案有幪面人、粉紅兵、英熙娃娃等，冬天最合著用。

多款KYUBI重磅用料的圖案tee($520)及hoodie($880)連帽衛衣，圖案有幪面人、粉紅兵、英熙娃娃等，冬天最合著用。

多款KYUBI重磅用料的圖案tee($520)及hoodie($880)連帽衛衣，圖案有幪面人、粉紅兵、英熙娃娃等，冬天最合著用。

另外還有好QQ的《魷魚遊戲2》圖案襪（$260），買任何一對加$158可加購Sock Accessories，是一對立體的KYUBI仔粉紅兵公仔頭，面具有魔術貼可以撕開，幾好玩。

其他產品

買任何一對加$158可加購Sock Accessories，是一對立體的KYUBI仔粉紅兵公仔頭。面具有魔術貼可以撕開，幾好玩。

KYUBI仔粉紅兵回彈拉鏈證件圖，公仔頭同樣是布料製、漲卜卜，一樣可以拆下面具。($320)

KYUBI仔粉紅兵回彈拉鏈證件圖，公仔頭同樣是布料製、漲卜卜，一樣可以拆下面具。($320)

KYUBI仔粉紅兵大毛巾($280)

KYUBI仔粉紅兵大毛巾($280)

KYUBI X Netflix SQUID GAME 2 期間限定店

日期：即日至2025年2月5日

地點：啟德協調道2號 AIRSIDE G105（屯馬線啟德站C出口上地面）

場內買任何兩件產品送海報+貼紙set，買滿$2,000送特別版毛巾，所有產品亦可於品牌網店訂購。

場內買任何兩件產品送海報+貼紙set，買滿$2,000送特別版毛巾，所有產品亦可於品牌網店訂購。

AK Fans｜去開啟德必行埋One Piece展

AK本人就係《海賊王》四重之一「紅髮撒古斯」的廣東話「聲優」，KYUBI也曾多次與東映動畫合作出《One Piece》衫，所以AK Fans 去開啟德撐偶像個品牌之餘，一定要去埋啟德「The Twins Hong Kong 香港雙子匯」舉行的《One Piece》動畫25 周年紀念展，日期為2024 年 12 月 23 日至 2025 年2 月 16 日，場內有高達5米的巨型路飛五檔充氣裝置，極度震撼必定要影合照！仲有6米高烈陽號以及草帽小子一伙全員集結打卡位。



海賊王25周年展｜啟德雙子匯現場直擊5m五檔路飛．必抽紀念劇照卡

現場有高達5米的巨型路飛五檔充氣裝置（鍾世傑 攝）

10人草帽小子一伙全員集結打卡位（鍾世傑 攝）