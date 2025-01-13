iOS 18.2.1 電池續航力測試｜iOS 18.2.1 日前推出，為用家提供4大主要Bug的修正。而 YouTube@iAppleBytes 測試 iOS 18.2 的電池續航力，發現當中有三款 iPhone 電池續航力都有所提升。



iOS 18.2.1 焦點功能

iOS 18.2.1 的更新重點為修正漏洞，包括截圖照片顏色飽和度過高﹑Siri計錯數﹑iOS 18相機黑畫面﹑Face ID解鎖和手電筒延遲 4 大 Bug。特別是 iOS 18 開相機會出現黑畫面的問題，此次iOS 18.2.1的更新進行了修復，經用家測試，更新後相機黑屏情況顯著減少，閃光燈的響應速度也得到了提升，使得拍照和錄影過程更加順暢。

iOS 18.2.1 電池續航力測試

YouTube 頻道「iAppleBytes」用iPhone XR﹑iPhone 11﹑iPhone 12﹑iPhone 13﹑iPhone 15，5款手機進行測試，在滿電的情況和電池健康度約在 90% 以上的情況，使用 Geekbench 把手機的電量耗盡，測試在 iOS 18.2.1 版本下電池使用情況。

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測試發現，有 3 款 iPhone 的電池續航力都增加，包括：iPhone XR（增加33分鐘）、iPhone 12（增加17分鐘）、iPhone 15（增加6分鐘）；而 iPhone 11 電池續航力減少 9 分鐘﹑iPhone 13 減少31分鐘。iOS 18.2.1對 iPhone 電池續航力的影響不大，但能修正影響日常使用的漏洞，因此建議用家盡快更新。

資料來源：YouTube@iAppleBytes