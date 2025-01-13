香港人去到邊都手機不離手，若想部手機用得耐啲，除咗日常保護之外，點樣保持電池狀態都好重要。現時不少中國廠手機都提供90W甚至120W不快充，不少網民都擔心這樣會縮短手機電池壽命，不過有日本專家解釋話，快充其實不是電池續航力降低的主因，要維持 iPhone 電池嘅健康度，要注意以下三點。



日本網頁《All About》專欄作家「ばんか」為「快充」講好話，表示影響電池壽命嘅三大因素分別係：

1：充電循環次數

佢表示，快充唔係直接影響電池壽命嘅主因，而係因為充電過程中嘅一啲行為，令到手機過熱加速電池老化。充電循環次數係影響電池壽命最主要因素，每次完整充放電都會令電池容量輕微下降。以 iPhone 為例，快充可以喺 30 分鐘內將電量充到 50%，但由 80% 充到 100% 嘅速度會自動減慢，以減低對電池嘅負荷。所以相對嚟講，快充本身嘅影響可以忽略唔計。

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2：擺放環境嘅影響

長期將手機放喺太凍或者太熱嘅環境，會令電池加速老化。比如有人自以為好醒目，以唔適當嘅方法幫手機降溫，例如用冰塊降溫，可能會令手機內部出現水氣。

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3：高溫造成嘅損害

ばんか表示，一邊充電一邊用手機會令手機過熱，在床上一路充住手機玩到瞓著，手機被被鋪或枕頭蓋過引至過熱，又或者喺夏天太陽直射嘅環境下充電，都會對電池做成壞影響。

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選對的充電器｜更快充滿、電池壽命更長

佢仲補充，如果想快充發揮到最大功效，就要揀啱功率嘅充電器先至可以提升效率。

以 iPhone 15 系列為例，支援嘅最大輸入電壓係 30W，如果配合高功率嘅充電器，充滿電只需大約 1.5 個鐘。但如果用 5W 嘅充電器，就可能要用 4 個鐘。不過專家都特別提醒，一定要揀有品牌認證嘅快充頭同埋快充線，先可以避免過度充電嘅風險。

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應充時就要充｜但不要長期過充

最後專家提到，合理使用先至係最重要。例如喺手機電量低嗰陣就去充電，又或時常常用到「見紅」令電量少於20%以下，都會進一步帶來壞影響。另外唔好將手機長期插住電源，令電量維持喺好低或者好高嘅狀態，都僧令電池壽命下降。

應充時就要充｜但不要長期過充

原文：ばんかのガイド記事一覧 All About