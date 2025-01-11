新年每日打得一個鐘《王者》　騰訊推未成年限玩令　再打擊租號

農曆新年快到，內地寒假長達一個月，新年不論是見親朋好友還是在家中休息，都少不了會打打手機。可是，騰訊遊戲近日發布「未成年限玩令」，竟然在大部分日子，未成年玩家每日只可以玩一小時，當中包括除夕和初一至初七。



根據內地新聞的報導指，騰訊遊戲發布 2025 年寒假暨春節假期前後，針對未成年玩家的遊戲限時遊玩通知，所以未成年玩家在 1 月 13～2 月 13 日期間，有部分日子只能在 20~21 時遊玩一小時，包括除夕和初一至初七，限制遊玩時間的日子多達 15 日。

同時，由於騰訊一直都有對未成年玩家的遊玩時間作限制，因此在網上有出售租號服務，以躲避未成人限制。而在寒假暨春節假期其間，騰訊將新增風險帳號庫，除了需要玩家進行臉容辨別外，更會鎖定疑似租號，縮短這些帳號進行人臉識別的倒數時間，並且嚴格要求在3分鐘內，使用當前設備、遊戲完成驗證，否則帳號將被限制使用。

未成年人上網／遊戲規範一直是中國內地的一大議題（網上圖片）

換句話說，就算未成年玩家在透過租號避開限制，也會在遊玩不久後就收到人臉識別「炸彈鎖」，從而玩不到遊戲，被影響的遊戲包括《王者榮耀》﹑《和平精英》﹑《三角洲行動》﹑《金鏟鏟之戰》等。