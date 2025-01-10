三木環奈．藤咲舞震撼出道．河北彩伽稱后｜AV女優2024年12月排名｜年終12月最後一次AV影碟銷量排行榜，河北彩伽成功稱后，而同時榜上出現大量新人，包括走文青清秀路線的九洲高妹藤咲舞、以及因驚人上圍而被封「FRUITS J 」的三木環奈。



三木環奈｜天真萌樣配魔鬼身材被封FRUITS J

日本AV片商MOODYZ 2025年終極新人，身高165cm、身材達J罩杯的三木環奈，年僅20歲更強調為現役女大學生，樣子清純滿滿鄰家女孩氣息、拍照時表情都不會很挑逗，又自稱平時很「宅女」，喜歡留在家中獨處，但身材卻是超級猛，老土一句「天使臉孔魔鬼身材」，如今X已累積3萬6千粉絲。三木環奈X戶口

三木環奈X戶口圖片

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三木環奈X戶口圖片

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藤咲舞｜國寶級原石天然美少女

出身於福島縣的藤咲舞，擁有F罩杯、樣子真的是非常非常斯文內向美少女風，自稱喜歡做陶瓷及手工香皂，相信手指一定好靈巧，片商亦利用了藤咲舞清秀自然的氣質為畫點，推銷她是「國寶級原石天然美少女」。不過藤咲舞高達170cm且骨架有點壯，可能她也介紹自己不屬小顏美女一類，X上的自拍全都是P成「蛇精女」尖臉，但正式官圖及影片內還可以的。 藤咲舞X戶口

藤咲舞X戶口圖片

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