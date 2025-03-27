周杰倫演唱會香港站2025｜3.27 Cityline加位購票連結｜座位表

《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會 2025 香港站》2025，3.27 Cityline 加位售票購搶票攻略！附座位表+連結｜亞洲天王周杰倫登陸香港【啟德體育園主場館】！6月27、28、29日，周董將連開三場精彩演出，與香港的歌迷一同見證這場音樂盛宴！早前公售售不消一會就全面售罄，官方決定3月27日發放加位，想購票的就要留意這日的公開售票！想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。



《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會 2025 香港站》2025香港站將於2025年6月27日起舉行。大家準備好見證奇蹟！亞洲天王周杰倫即將首次登陸全新的「啟德體育園主場館」，帶來盛大的《嘉年華》演唱會！這場演唱會將帶來周董最具代表性的音樂作品，並加入全新舞台設計、視覺效果以及令人驚嘆的演出環節！不要錯過這次親眼見證周董精湛演出和震撼舞台效果的機會，勢必帶來一場難忘的音樂盛宴。

周杰倫《嘉年華》2025香港站 加位公開售票時間，將會是3月27日下午3時於Cityline開售。

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周杰倫《嘉年華》2025香港站 直購連結：連結1

周杰倫演唱會香港站2025 門券、座位表及價錢資訊

官方公布《周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會 2025 香港站》座位表及門券價錢為港幣 $1880，$1680，$1380，$980，$680

周杰倫演唱會香港站2025 演出日期

周杰倫演唱會香港站2025演出日期為2025年6月27-29日，合共3場

周杰倫演唱會香港站2025發售資訊

周杰倫演唱會香港站2025 加位公開售票發售時間，將是3月27日下午3時於Cityline開售。

周杰倫啟德演唱會座位表2025

👇Cityline購票流程參考👇（以早前五月天優先售作示範）

👇👇以往記者成功搶購演唱會門券，戰績包括姜濁、Anson Lo、Jer Lau、Blackpink、MC、林宥嘉、陳奕迅、MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等👇👇

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記者亦成功搶購LE SSERAFIM門券

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周杰倫演唱會香港站2025｜5個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時10時讓用家選擇進入購買「周杰倫演唱會香港站2025」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如11點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，如果只餘下不足一半座位時便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。