1.88億六合彩新春金多寶攻略｜蛇年行大運、橫財滾滾來！馬會已定於2月2日（星期日年初五晚）進行蛇年新春金多寶攪珠，是次攪珠將加設1.5億元金多寶，預計10元一注獨中，頭獎將派彩高達1.88億元，是香港馬會史上最高的頭獎彩金。完成了1月25日晚（星期六、年廿六）的攪珠後就即時開售。即睇近24個月最熱門的開出號碼，以及歷年新春金多寶的攪珠結果，以作參考、拎個好意頭！



賽馬+六合彩｜馬會新春獎金高達2.28億

馬會分別會在大年初三（1月31日星期五）「農曆新年賽馬日」及大年初五（2月2日星期日的「六合彩新春金多寶」合共提供達2.28億元新春獎金。下圖為2024年新春金多寶開售時，中環史丹利街最旺投注處排隊買飛盛況。

節晚攪珠，歷來最多中頭獎彩票的中環士丹利街投注站，中午時分有大批市民買彩票。（HK01相片／蘇煒然攝）

近24個月以來攪出次數最多號碼

《香港01》根據馬會數據，統計出近24個月以來，攪出次數最多的號碼，看你要不要照跟，選擇以下當旺號碼作投注？

「18」 出現 64 次

「8」出現 49 次

「3」出現 49 次

「2」出現 49 次

「12」出現 48 次

「30」出現 46 次

「7」出現 45 次

「39」出現 45 次

「34」出現 44 次

「27」出現 41 次

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「12」出現 48 次

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「7」出現 45 次

「34」出現 44 次

「27」出現 41 次



2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022疫情期間暫停）

由2010年起至2024年的13次六合彩新春金多寶（2021及2022疫情期間暫停），3及13號各出現5次、「三三不盡」屬最旺數字；另外10、15、29、43及48各出現了4次；而6、9、21、22、26、33、38及41以上八個號碼竟從未開出過！

+ 8

10大幸運投注處｜留意新年期間開放時間

以下為10大幸運投注處列表，當中中環士丹利街投注站由1994年至今共有47次攪出頭獎的紀錄，被譽為最幸運的投注站；而圖中的荃灣青山道近排出了2次頭獎幸運兒。但留意農曆新年期間，只有指定的馬會場外投注處於大年初一（1月29 日星期三）於下午4時至晚上11時30分提供服務，其餘全部休息。而初二至初五每日開夜時間均有分別，如想親身前去買飛，就要事前上網查詢了。

荃灣青山道近排出了2次頭獎幸運兒，非常當旺。

10）大埔廣褔道（中獎次數：30次／廣褔道158-172號大埔商業大廈地下）

9）上水石湖墟（中獎次數：33次／上水石湖墟新豐路134-140A號A地下）

8）大埔廣場（中獎次數：35次／安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖）

7）九龍灣德福（中獎次數：35次／九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖）

6）觀塘廣場（中獎次數：37次／觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖）

5）上環干諾道西（中獎次數：39次／上環干諾道西3號億利商業大廈地下D-F及G1舖）

4）尖沙咀漢口道（中獎次數：39次／尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下）

3）荃灣青山道（中獎次數：41次／青山公路荃灣段 300-350 號荃錦中心地下B2）

2）屯門市廣場（中獎次數：44次／屯門市廣場第三期地段277號地下）

1）中環士丹利街（中獎次數：47次／中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖）



登記馬會戶口、申請轉數快增值服務方法👇👇

每次想買六合彩都要落投注站排隊太煩？下次經過可以去申請一個網上投注戶口（必須親身前去開戶），用app下注又快更可自動轉帳買六合彩、買波買馬，但切忌沉迷呀！