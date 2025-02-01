1.88億六合彩新春金多寶2.2攪珠攻略｜即睇近24個月熱門開出號碼
1.88億六合彩新春金多寶攻略｜蛇年行大運、橫財滾滾來！馬會已定於2月2日（星期日年初五晚）進行蛇年新春金多寶攪珠，是次攪珠將加設1.5億元金多寶，預計10元一注獨中，頭獎將派彩高達1.88億元，是香港馬會史上最高的頭獎彩金。完成了1月25日晚（星期六、年廿六）的攪珠後就即時開售。即睇近24個月最熱門的開出號碼，以及歷年新春金多寶的攪珠結果，以作參考、拎個好意頭！
賽馬+六合彩｜馬會新春獎金高達2.28億
馬會分別會在大年初三（1月31日星期五）「農曆新年賽馬日」及大年初五（2月2日星期日的「六合彩新春金多寶」合共提供達2.28億元新春獎金。下圖為2024年新春金多寶開售時，中環史丹利街最旺投注處排隊買飛盛況。
近24個月以來攪出次數最多號碼
《香港01》根據馬會數據，統計出近24個月以來，攪出次數最多的號碼，看你要不要照跟，選擇以下當旺號碼作投注？
「18」 出現 64 次
「8」出現 49 次
「2」出現 49 次
「3」出現 49 次
「12」出現 48 次
「30」出現 46 次
「39」出現 45 次
「7」出現 45 次
「34」出現 44 次
「27」出現 41 次
2010年起新春金多寶攪珠結果（2021及2022疫情期間暫停）
由2010年起至2024年的13次六合彩新春金多寶（2021及2022疫情期間暫停），3及13號各出現5次、「三三不盡」屬最旺數字；另外10、15、29、43及48各出現了4次；而6、9、21、22、26、33、38及41以上八個號碼竟從未開出過！
10大幸運投注處｜留意新年期間開放時間
以下為10大幸運投注處列表，當中中環士丹利街投注站由1994年至今共有47次攪出頭獎的紀錄，被譽為最幸運的投注站；而圖中的荃灣青山道近排出了2次頭獎幸運兒。但留意農曆新年期間，只有指定的馬會場外投注處於大年初一（1月29 日星期三）於下午4時至晚上11時30分提供服務，其餘全部休息。而初二至初五每日開夜時間均有分別，如想親身前去買飛，就要事前上網查詢了。
10）大埔廣褔道（中獎次數：30次／廣褔道158-172號大埔商業大廈地下）
9）上水石湖墟（中獎次數：33次／上水石湖墟新豐路134-140A號A地下）
8）大埔廣場（中獎次數：35次／安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖）
7）九龍灣德福（中獎次數：35次／九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖）
6）觀塘廣場（中獎次數：37次／觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15, M20,116號舖）
5）上環干諾道西（中獎次數：39次／上環干諾道西3號億利商業大廈地下D-F及G1舖）
4）尖沙咀漢口道（中獎次數：39次／尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下）
3）荃灣青山道（中獎次數：41次／青山公路荃灣段 300-350 號荃錦中心地下B2）
2）屯門市廣場（中獎次數：44次／屯門市廣場第三期地段277號地下）
1）中環士丹利街（中獎次數：47次／中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖）
登記馬會戶口、申請轉數快增值服務方法👇👇
每次想買六合彩都要落投注站排隊太煩？下次經過可以去申請一個網上投注戶口（必須親身前去開戶），用app下注又快更可自動轉帳買六合彩、買波買馬，但切忌沉迷呀！