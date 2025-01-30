麻雀計番 app 2025新年打牌必備｜4機連線自動計數／仲有魚蝦蟹app｜學《嚦咕嚦咕新年財》話齋：「麻雀有打㗎仔！」大戰四方城時，如果唔識計番，分分鐘畀人笑！！所謂麻雀回來必有因、打牌食糊必計番，推薦你一款可4機同步、自動計番的手機app！同場推薦其他新年玩意如：擲骰App、魚蝦蟹App，幫你小賭怡情、大賭變李嘉誠。



新年打麻雀唔識計番？有手機app幫手唔怕畀三姑六婆笑。（《嚦咕嚦咕新年財》劇照）

打麻雀喇4機連線同步計番

不少人都喜歡在喜慶節日跟親友打牌，不過又未算很好賭，很多時都要一位「核數師」寫紙仔代大家「記數」，iOS app《打麻雀喇》除了做雀局記分，最好用是有4機連線同步功能，同桌四隻腳可分別在自己的手機上實時更新戰況，更可代你在雀局完結後進行「找數」。最新update更可在iPad上使用，介面更易睇，集中一部平板電腦放在旁邊，四個雀友都睇到，不用遞來遞去，那各自的手機都可做其他事情。

《打麻雀喇》Apple App Store 下載連結

《打麻雀喇》可以實時在不同手機上更新雀局的最新「戰況」（蔡浩騰 攝）

《打麻雀喇》在 Android 手機、iPhone及iPad上都可以用到

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Android版《打麻雀喇》已下架，可選擇其他麻雀計番app

麻將辨識計分 MJCounter／麻將計數機 - 麻雀工具

想打劫細路利是錢？玩魚蝦蟹！

當然不建議小朋友賭錢，但如果只是用十幾廿蚊利是錢跟家人玩玩「魚蝦蟹」，還是可以接受的，甚麼是不少細路哥新年期待已久的「發達機會」。但如果剛剛好家中沒有「魚蝦蟹」工具又點算？「魚蝦蟹 App」就幫到你了！同廠還有一款「可以骰骰 App」（可以色色同音gag），大細圍骰，單多定係雙多？邊個組合開得最多？用App就可以睇到晒。可以骰骰 App更可以經由Google TV 投射上大電視齊齊玩！

「可以骰骰 App」

「魚蝦蟹 App」

「可以骰骰 App」下載連結：iOS / Android

「魚蝦蟹 App」下載連結：iOS / Android