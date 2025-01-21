4大電訊商新年上台優惠合集｜農曆新年將至，本地多間電訊商也推出新春上台優惠，不妨襯機會也送舊迎新Plan。今次找來3HK﹑SmarTone﹑csl﹑中國移動的新年優惠，當中包括 iPhone $0機價出機、送漫遊數據、積分回贈等，剛好打算換新 Plan 的話就不能錯過。



3香港$0機價的迎新優惠

3HK推出多款優惠，期間限定手機現金券計劃。，包括$188和$298兩個選擇，最高提供50GB的中港澳共享數據和50分鐘內地及澳門通話時間。此外，用戶可獲得高達$4,600的手機現金券和10倍易賞錢積分。

另外，可以即時使用期間限定手機現金券計劃，以 $0 機價入手 iPhone 15 128GB（黃色）﹑OPPO A79（8GB+256GB）﹑vivo V30（12GB+512GB）和Sony Xperia 10 VI（8GB+128GB）等機款。

SmarTone 上台三重迎新優惠

SmarTone 新客戶在期間選用指定5G計劃可享多重好禮，包括4日亞太區漫遊數據、精美利是封，以及優惠價選購Samsung Galaxy A16 5G($1,598) 或 HONOR Magic7 Pro（直減$3,000再送 DJI Neo航拍無人機）等。針對家庭用戶，

新年正好去旅行的話，可以留意 SmarTone 的漫遊數據多日通全面升級，全速數據每日增量20%，每日高達首1.2GB全速漫遊數據，覆蓋15個亞太旅遊熱點，讓旅客在假期中無憂使用數據。

中國移動香港高額積分回贈

入手CMHK指定5G服務計劃的用戶可獲38,888 MyLink積分，這些積分可用於兌換購物、禮品等多樣選擇。此外，指定一咭系列服務計劃，還附贈高達6張15日亞太及中東漫遊包，滿足外遊人士的數據需求。攜號轉台的用戶更可享首月免月費優惠，進一步降低用戶的轉台起初的開支。

csl網店限定優惠

推出的5G月費計劃有多個選擇，包括30GB、60GB和100GB方案。其中，100GB方案由原來的$298減至$198，並附送雙倍內地及澳門數據（30GB﹑60GB方案都有附送），這對經常往返大灣區的用戶尤其有吸引力。此外，用戶可免除$18行政費，並獲得「Viu升級會員Lite」服務。