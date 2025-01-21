iPhone SE4將有驚喜？無瀏海採用動態島設計 規格更接近旗艦級
撰文：中關村在線
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據知名爆料人 Evan Blass 在 X 平台上發布的消息，蘋果即將推出的 iPhone SE 4（也被稱為 iPhone 16 E）將配備動態島，而非 iPhone 13/14 的瀏海屏設計。
之前有報道稱，iPhone SE 4 有兩種顏色可選，背面外觀類似於 iPhone 14，正面取消了 Home 按鍵，並搭載了 6.1 英寸 OLED 屏幕。
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系列機型將使用和 iPhone 16 系列相同的 A18 晶片，並可能會首次採用蘋果自主研發的 5G 調制解調器。這一設計有望提高電池效率並改善連接性能。
據博主 Majin Bu 的渲染圖顯示，iPhone SE 4 的外觀設計與之前傳聞相符。預計蘋果將在今年 3-4 月發布這款新手機，起售價約為500美元。
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此外，在 Evan Blass 發布的消息中也提到，iPhone SE 4可能也會擁有更長的電池壽命和更有效率的連接性能。這個消息引發了業界對蘋果最新旗艦產品的強烈關注和猜測。
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